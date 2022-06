AnimaliDiFagagna Exxx…Polzive!!! Il sindaco cancella 20 anni di storia di un’oasi naturalistica: Concessa una proroga per lo sfratto di migliaia di specie irripetibili. L’impegno della regione: 120mila euri per i volontari.

Con una missiva inviata al fotofinish, il sindaco di Fagagna (Ud) Chiarvesio ha concesso all’associazione “Amici dell’Oasi” una dilazione di 30 giorni (fino al 30 luglio) dalla scadenza contrattuale della convenzione con il comune, “al fine di consentire le operazioni di trasferimento di animali di proprietà dell’associazione che erano stati immessi nell’oasi dei Quadris“. Continua a destare scandalo lo scontro frontale del sindaco contro un’associazione che per vent’anni ha governato e reso fruibile a migliaia di famiglie e scolaresche un’Oasi naturalistica con migliaia di specie di animali irripetibili. Tuttavia le bestie sono finite nel tritacarne di un violentissimo scontro politico che, dall’ambito comunale, con la difesa a spada tratta del lavoro dell’associazione da parte del gruppo di “Fagagna Voliamo Insieme” e quello della Lega di Cecone, è finito sul tavolo del capogruppo del partito di Fedriga in regione, Mauro Bordin. L’esponente del Carroccio ha rilevato: “… non posso esimermi dall’esprimere dispiacere per l’interruzione, almeno temporanea, della sinergia tra Comune e associazione per la gestione dell’Oasi dei Quadris di Fagagna. Prima della pandemia – osserva Bordin – poteva vantare oltre 20.000 visitatori all’anno. Proprio per l’indiscutibile valore dell’Oasi, per il suo sostentamento e per supportare l’impegno dei volontari dell’associazione ho sostenuto una misura, approvata in Consiglio regionale, che, nel triennio 2021/2023, riconosce al Comune di Fagagna un contributo di 120.000 euro a copertura delle spese per il conseguimento delle finalità connesse alla gestione degli ambienti naturali e della fauna dell’oasi naturalistica dei Quadris”. Dal canto suo, il sindaco Chiarvesio, alla sensibilità del capogruppo Bordin ha risposto con un diktat irriverente: l’impegno economico della regione d’ora in poi sarà deciso dal comune.

Resta da capire come potrà il comune stabilire quali sono gli animali oggetto di sfratto e soprattutto quali sono i mezzi di proprietà dell’associazione utilizzati in tutti questi anni per mantenere decorosa l’area. Infine la questione giuridica. Coloro che sono ancora convinti della bontà del lavoro dell’associazione, ovvero i gruppi consiliari di “Voliamo insieme” e della Lega di Cecone continuano a sostenere il sodalizio presieduto da Enzo Uliana e lo incoraggiano affinché ottenga, visto anche l’appoggio della regione, la licenza di giardino zoologico. Una soluzione indispensabile che permetterebbe l’esposizione al pubblico di tutte le specie di volatili presenti nell’oasi. Diverso invece l’approccio del comune, che per bocca del consulente ingaggiato dal sindaco Chiarvesio, Matteo De Luca, è propenso all’esenzione della licenza di giardino zoologico. Qualora l’istruttoria venisse, malauguratamente, così definita, sarebbe necessario variare la collezione faunistica giacché non potranno essere esposte le specie di animali che hanno calamitato a Fagagna migliaia di visitatori. Sul piano politico non è da escludere che il gruppo di “Voliamo Insieme” trascini l’argomento in consiglio affinché si apra un dibattito pubblico fra gli eletti.