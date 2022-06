HabemusAquileiam Exxx…Polzive!!! Il Papa cita la Romea Strata fra i Santi Pietro e Paolo. L’itinerario turistico culturale friulano illuminato durante l’Angelus di ieri.

L’iniziativa turistica della “Romea Strata”, ideata da Don Raimondo Sinibaldi e raccolta dal consigliere regionale Franco Mattiussi, è stata citata ieri da Papa Francesco durante l’Angelus di piazza San Pietro. Il Pontefice ha celebrato la festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, Patroni principali di Roma; ha salutato la Delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, inviata da Sua Santità Bartolomeo; i pellegrini venuti per festeggiare gli Arcivescovi Metropoliti, per i quali ieri mattina il Papa ha benedetto i Palli, ma soprattutto i “partecipanti al pellegrinaggio partito da Aquileia e promosso dall’Associazione Europea Romea Strata”. Un successo planetario che ha fatto seguito alla presentazione della candidatura del tracciato al Consiglio d’Europa per il riconoscimento della via Romea Strata come itinerario culturale europeo, avvenuta presso la Santa Sede lunedì scorso. Erano presenti l’assessore regionale Barbara Zilli, il consigliere regionale Franco Mattiussi, il rappresentante della Santa Sede Monsignor Bravi, Don Raimondo Sinibaldi e l’ambasciatore dell’Unione Europea presso la Santa Sede, Alexandra Valkenburg-Roelofs. Ieri il saluto del Papa ad Aquileia e l’abbraccio finale: “A tutti auguro una buona festa. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci!”.