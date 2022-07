ProgettoFvg Exxx…Polzive!!! Il più grande spettacolo prima del week end: Fedriga sbalordito dal successo del partito di Bini. Travolgente serata a Lignano.

In mattinata il presidente Fedriga ha convocato un vertice di maggioranza per segnare i punti cardinali della manovra estiva. A margine dell’incontro, con molta probabilità, verrà sfiorato il tema delle amministrative e i risultati ottenuti. Rimbalzi triestini assicurano che il presidente sia molto soddisfatto e, con una punta di zuccherosa gelosia, rimasto colpito dai risultati ottenuti da Progetto Fvg. In continua crescita. Per questo motivo l’assessore alle attività produttive ha convocato ieri sera a Lignano tutti gli amministratori (“c’è sostanza…”, assicurava un navigato amministratore), eletti in Friuli. Oltre un centinaio di persone, fra sindaci, assessori e consiglieri regionali, ha applaudito il fondatore di ProgettoFvg. Per loro la regola principale è quella del merito. In ogni caso a Lignano erano presenti i neo sindaci Sandruvi e Giorgi, rispettivamente di Pagnacco e Lignano; il vice sindaco Massimo Brini e l’assessora Marina Bidin; da Udine il vice sindaco Loris Michelini e il capogruppo in consiglio comunale Michele Zanolla; i consiglieri regionali Giuseppe Sibau, Mauro Di Bert ed Edy Morandini; il vice sindaco di Manzano Daniele Macorig; l’assessore al comune di Monfalcone Paolo Venni e la consigliera pluri preferenziata Suzana Kulier; i sindaci di Capriva e di Cormòns, rispettivamente Daniele Sergon e Roberto Felcaro; il neo assessore di Fontanafredda Elisa Baviera; la consigliera comunale di Sacile e coordinatrice di Progetto Fvg per la provincia di Pordenone, Elisa Palù. A dare lustro alla serata non potevano mancare il presidente del Cda di Friulia Alessandro Da Re e Francesco Clarotti, consigliere del Cda di Friulia e pronto al grande salto ai vertici della nuova “FVG Plus”la società della regione che gestirà il credito agevolato; Infine c’era Christian Vaccher, il capo della segreteria di Bini.