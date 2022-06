CometaRossa Exxx…Polzive!!! A Codroipo Nardini già schiacciato dalle pretese dei partiti: Il Pd vuol decidere i nomi; scalzato Soramel. Il Quadrivio punta su Alessandra Dario. Sportellate per il vice sindaco. La novità Bianchini.

Nel vertice di Fratelli d’Italia di Codroipo di ieri sera sono stati nominati: capogruppo in consiglio comunale Vincenzo De Rosa; vice Clark Aisha; coordinatore cittadino Andrea D’Antoni. Ed ora la polveriera Centrosinistra.

Nemmeno il tempo di festeggiare che Guido Nardini, neo sindaco di Codroipo, ha già ricevuto i primi diktat dai suoi alleati. Le sgomitate si notano soprattutto nel perimetro del Polo Civico che ha fatto man bassa di voti e di eletti. Nel caso, si tratta di decidere il ruolo di vice sindaco che, per numero di voti, dovrebbe andare al record man di preferenze Giacomo Trevisan. Tuttavia, sulla scacchiera, incombe il vincolo del rispetto delle quote rosa che, su una giunta a 7, sindaco compreso come la precedente, la componente di genere deve essere composta da almeno 3 assessori. Per questo motivo Carla Comisso (390 preferenze) potrebbe spuntarla su Giacomo Trevisan costretto al ruolo di assessore. In tal senso una quota di genere potrebbe essere riservata alla rappresentante di Leu/Quadrivio, eletta in consiglio, ovvero Alessandra Dario inserita nella lista del PD. La novità risiede nel fatto che il segretario dei progressisti locali Giuseppe Damiani ha tirato le orecchie a Nardini facendogli capire che chi decide i nomi degli assessori sono i due segretari delle liste: Trevisan e Damiani appunto. Per questo motivo sfumano le ipotesi di Alberto Soramel pluripreferenziato del Pd costretto a lasciare il campo dell’esecutivo al segretario Damiani. Fatti due conti, la giunta Nardini potrebbe prendere forma partendo da Comisso, Trevisan, Damiani, Dario e altri due del Polo Civico.

Infine lo stato critico dell’opposizione che, a parte i meloniani, rischia di evaporare prima del tempo. Giancarlo Bianchini, profondamente deluso dal risultato, potrebbe uscire dal gruppo con cui è stato eletto e costituirne uno nuovo. Un misto in attesa di identità; del resto la sua presenza all’incontro di Saro di ieri sera a Varmo ha destato più di qualche sospetto. La vivacità del centro potrebbe lusingare anche l’ex assessore del progetto di Villa Ballico che ora è costretto a consegnare al nuovo sindaco Nardini.