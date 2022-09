LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Rinviato il congresso della sezione più attenzionata della regione: Monfalcone. Attesa per il provinciale di Gorizia: Bearzi favorito. A Lignano Alessio Codromaz è il nuovo segretario cittadino.

Evidentemente il direttivo federale di Milano, preso com’è dalla campagna elettorale, non ha fatto in tempo a ratificare l’istanza di convocazione congressuale giunta da Monfalcone. Pertanto i lavori, previsti per oggi, sono stati rinviati. A quanto trapela e che viene riportato dall’informatissima cronaca de “Il Piccolo”, per l’attuale commissario Antonio Calligaris, si tratta solo di attendere qualche settimana per la conferma elettorale e la ratifica della carica. Si pensa al 22 ottobre. Un mesetto di tempo che potrebbe alimentare appetiti di altri iscritti pronti a candidarsi alle assise. Le domande vanno presentate 72 ore prima. Possono votare solo i militanti, cioè coloro che da almeno un anno svolgono attività all’interno del partito. Nell’isontino c’è attesa anche per il congresso provinciale che potrebbe celebrarsi ai primi di novembre, dopo quello sicuramente più significativo per tutta la regione, ovvero Monfalcone (Cisint). Attualmente il nome più accreditato è quello del commissario Paolo Bearzi.

In provincia di Udine, dopo Latisana in cui è stato eletto Carlo Tria, si sono svolti i congressini anche a Pradamano e Lignano. Come riportato da Leopost, a Pradamano Cristian Rosso ha preso il posto, dopo 25 anni di militanza, di Stelvio Sbaiz, mentre a Lignano è stato eletto Alessio Codromaz, subentrato a Graziano Bosello.