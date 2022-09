ComizioDiClausura Exxx…Polzive!!! Figuraccia di Fontanini al comizio nello stato di polizia di Udine: Di quali libertà parla? degli aguzzini? Friuli Doc asfaltato da Gusti di Frontiera. Esercenti infuriati. Ascolta l’intervista.

In piena emergenza covid, Andrei, il titolare del “Cuvée Lounge” di via mercatovecchio è stato sanzionato con una multa di 1.600 euri. Cinque minuti di ritardo. Dicesi 5minuti5. Vedi intervista sul profilo facebook di Radio Badile.

Nel delirante comizio di clausura di campagna elettorale del centrodestra a Udine, Fontanini, con un vistoso tutore alla gamba destra, ha confuso concetti come la libertà d’impresa con il chiostro e attaccato chi, secondo lui, avrebbe stravolto l’immagine di Udine. Il passaggio lunare, che dimostra quanto Fontanini sia lontano dall’impresa e di conoscere superficialmente le difficoltà a tirar sù le saracinesche delle attività commerciali (ipse dixit Rizzetto) è stato quando si è sbilanciato a dire: “Le forze del centrodestra sono per creare libertà (ascolta l’intervista di Andrei del locale couvée di via mercatovecchio), per dare sicurezza e per dare garanzia alla gente. Noi siamo per fare, per dare un’immagine concreta delle nostre capacità e di quello che sappiamo fare…”. Frasi da piazzisti autunnali smentite in tempo reale da Andrei Hazazup, un imprenditore croato che ha aperto il raffinatissimo “Cuvée Lounge” a due passi dai comizianti e che si ritrova a dover fare i conti con un’amministrazione che sguizaglia gli aguzzini della Polizia Locale e fa chiudere la musica a mezzanotte durante Friuli Doc. Per converso, e come lezione di amministrazione vicina agli imprenditori, il sindaco di Gorizia Ziberna, in occasione di “Gusti di Frontiera” estende gli orari della musica fino alle 3 (il sabato). Il danno che le disposizioni della giunta ha deliberato quest’anno sono da clausura, adatte a vestaglia o ai piazzisti che ieri sera, al comizio di chiusura, assicuravano sostegno e attenzione a coloro che tirano sù le saracinesche tutti i giorni (Rizzetto).