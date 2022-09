Dragaggi a Porto Buso. Assolti Magda Uliana, Chiara De Marco, Clorinda Del Bianco e Francesca Godino.

Una vicenda che si trascinava da diversi anni. La Procura di Gorizia contestava una illecita gestione dei sedimenti derivanti dai dragaggi nel canale di accesso a Porto Buso di San Giorgio e fino alle dighe foranee di Porto Nogaro. Secondo l’accusa i fanghi dovevano essere smaltiti in discarica in qualità di “rifiuti”. Le analisi dell’Arpa non avevano riscontrato la presenza di rifiuti pericolosi nel fondale, ma soltanto sabbia e limo, pertanto il materiale era stato rilasciato in mare. Per la Procura si trattava di un abuso. Ieri il Tribunale di Gorizia ha stabilito che i dragaggi nel canale di Porto Buso erano da considerarsi legittimi. Il collegio della Difesa era composto dagli avvocati: Luca De Pauli, Marco Zucchiatti e Rino Battocletti.