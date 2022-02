LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Proposta di espulsione dalla Lega per Massimo Asquini. Roiatti e Teghil organizzano la cerimonia del “Taglio della tessera”. Gli ex guardano a Italexit di Paragone.

La comunicazione inviata ad Asquini su carta intestata “Lega Friuli Venezia Giulia Per Salvini Premier” porta la data del 1° febbraio e contiene la relazione del commissario della sezione di Monfalcone on.Vannia Gava. Il testo è scarno e riferisce che “per le continue esternazioni diffuse contro la politica nazionale del movimento e i continui attacchi al governatore Fedriga, il Direttivo Regionale, con Voti unanimi, propone la procedura di espulsione per il socio Massimo Asquini”. Firmato il commissario Marco Dreosto. La stessa procedura potrebbe essere istruita per l’espulsione del consigliere comunale di Martignacco Roiatti, uscito dal partito e in rotta di collisione con Fedriga per le norme Green Pass.

In Lega c’è subbuglio e un gruppo di militanti ha organizzato per sabato 12 febbraio, all’ora di pranzo, una manifestazione di fronte alla sede regionale di Reana del Roiale (Ud). L’ex consigliere comunale Roiatti fa sapere che “saremo in molti e porteremo le nostre tessere di fronte alla sede per procedere al taglio del documento. Sarà la celebrazione del taglio della tessera”. Le ragioni dell’insurrezione vanno ricercate nel fanatismo del Green Pass cui Asquini si è sempre dichiarato contrario. In questo senso, il gruppo di ex leghisti guarda con interesse, e vi sono già stati dei contatti, con Italexit di Paragone, guidata in Friuli dal maniaghese Antonio Iracà.