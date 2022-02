CentroTagliamento Exxx…Polzive!!! Codroipo anticipa l’Italia: Vertice trilaterale per disegnare la bozza del primo Centro-Centro. Respinta l’apertura di Fratelli d’Italia

Nel tardo pomeriggio di ieri, Giorgia Meloni ospite di “lastampa.it” aveva fatto sapere di essere al lavoro “su una proposta si centrodestra in grado di vincere le prossime elezioni politiche”. Nelle stesse ore a Codroipo, seconda città del Friuli dopo Udine, l’ambasciatore di scuola trasteverina Facchini aveva convocato in gran segreto un vertice trilaterale riservato a pochi intimi: l’esponente azzurra Vittorina Cressatti, il dottor Luigi Canciani, i consiglieri comunali di Polo Civico Giorgio Turcati, Giacomo Trevisan e Carla Comisso; il capogruppo di Forza Italia Flavio Bertolini, il presidente della codroipese Guido Nardini e l’assessore comunale Tiziana Cividini. La prevedibile percussione sui perimetri politici avvenuta durante le fasi dell’elezione del capo dello stato, ha raggiunto anche il NordEst. Il ragionamento elaborato dai partecipanti al conclave codroipese traeva spunto da un semplice assunto: Benissimo non sta messo nessuno, né al centrodestra né al centro sinistra, per questo motivo è improrogabile la necessità di ripensare una nuova intelaiatura politico-amministrativa nel Medio Friuli. Fra pochi mesi si va al voto e i nuovi riformisti del Medio Friuli ritengono ormai maturi i tempi di una Federazione di Centro per tornare negli alvei più normali della politica più dialogata. Respinta l’apertura di Fratelli d’Italia (completamente disarticolata nell’esercizio dell’amministrazione codroipese) accelerazione invece per la definizione del CentroCentro emersa nel trilaterale di ieri che ha come scopo quello di ridare tono economico, sociale, culturale e tecnologico al centro friulano. Primo punto del programma il caso Asp Moro e l’attesa del probabile arrivo del commissario. Evidente lo svuotamento decisionale del Cda pilotato dal meloniano Giovanni Castaldo. Gli incontri del CentroTagliamento sono previsti a cadenza settimanale