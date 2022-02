BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! Fratelli d’Italia punta su Udine. Anna Danieli certifica il fallimento della Lega di Fontanini. Resa dei conti nel centrodestra.

Le prime reazioni, positive, alla conferma di un interesse politico su Udine da parte di Anna Mareschi Danieli sono giunte dall’area di Fratelli d’Italia. E’ il primo dei segnali che le posizioni di forza all’interno di una – rinnovata – espressione del centrodestra friulano sono in pieno sviluppo. Ieri Giorgia Meloni ha annunciato di essere pronta a guidare il centrodestra nazionale e oggi il Messaggero Veneto dedica la prima pagina all’annuncio della discesa in campo della vice presidente degli industriali.

Anna Mareschi ha usato il paravento dell’economia: “..dare il ruolo che merita al Friuli…”, per giustificare la sua candidatura. Affermazioni che contengono un significato politico devastante. Con Fontanini sindaco di Udine, il Friuli ha perso appeal e, per ridare tono e autorevolezza a un territorio capace di produrre il 50% del Pil regionale, la Mareschi deve candidarsi. E infatti afferma: “…sto cercando di capire se per ottenere il risultato, un percorso valido possa essere quello di passare attraverso il ruolo di sindaco del capoluogo friulano”. Letto in filigrana, il passaggio delinea una sonora bocciatura al mandato Fontanini, vieppiù che in rete non sono mancati gli elogi d’area sovranista alla notizia. Il primo, quello del consigliere comunale Antonio Pittioni che non ha mancato di osservare: «Un imprenditore capace alla guida di Udine? Siiii. Se vogliamo bene a Udine». Tuttavia, visto che le reazioni positive all’annuncio confindustriale non mancheranno, va ricordato che Mareschi Danieli è stata la prima presidente di Confindustria ad essere bocciata dal consiglio dell’assemblea (una proroga di mandato). Le accuse erano: poca propensione al dialogo e all’ascolto delle imprese e dei piccoli imprenditori.

Il frullatore sta girando e le pesature all’interno della coalizione si fanno sentire; improponibile il duplex della Lega di 4 anni fa, Udine e Regione. Preistoria