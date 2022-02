SbandoComando Exxx…Polzive!!! Mario Cisilino, cocco di Ciani, non è più vice comandante della Polizia Locale di Udine. La sua nomina era illegittima. Nominato Fabrizio Di Matteo. Scoppia un giallo.

La vicenda era stata abbondantemente sviscerata da Leopost. Inizi del 2021. Oggi l’epilogo.

Peggio di Tafazzi. Gli spaesati che albergano a palazzo D’Aronco avevano modificato il regolamento della Polizia Locale per poter nominare il cocco dell’assessore leghista Alessandro Ciani a vice comandante della Polizia Locale. Il testo licenziato dai fenomeni prevede che la nomina del Vice Comandante del Corpo sia demandata al Comandante, scegliendo fra gli Ufficiali del Corpo. In forza di questo dispositivo, l’assessore alla (in)sicurezza e il comandante Del Longo avevano immediatamente accontentato l’ambizioso Cisilino. Il 5 gennaio del 2021 il tenente era stato nominato vice. Giacchè a palazzo D’Aronco il livello di somaraggine dev’essere molto alto, un dipendente aveva fatto ricorso e il giudice del lavoro, Fabio Luongo, ha rilevato l’illeggitimità della determina firmata dal comandante che non ha tenuto conto del valore gerarchico del grado. Mario Cisilino, essendo Tenente e avendo scavalcato il capitano Di Matteo, si è trovato vice comandante ma senza titolo, solo per provinciale paraculismo. La spaesata assessora ai contenziosi, avvocato e querelante-bis Leopost, tal Silvana Olivotto non ha mai posto obiezioni. Nella giornata di oggi si è celebrato il riparo. Ma scoppia un giallo. Per quale motivo proprio oggi il comandante ha assegnato l’incarico al Capitano Di Matteo? E’ la giornata in cui si chiudono le domande di iscrizione per l’assunzione a tempo pieno e determinato per la posizione dirigenziale di comandante della Polizia Locale. Eros Del Longo, nelle grazie del sindaco Fontanini, vorrebbe restare a Udine per altri 3 anni e poi veleggiare verso la pensione. I colloqui inizieranno il 23 febbraio prossimo. Presentarsi con un episodio di illegittimità sentenziata da un giudice del lavoro non è una buona credenziale e il comandante deve aver pensato bene di tirarsi fuori delle peste e presentarsi immacolato. Perciò, fuori Cisilino, cocco di Ciani e nomina di Fabrizio Di Matteo. Nel dispositivo si legge: “Al Commissario Fabrizio Di Matteo, in qualità di Ufficiale più alto in grado dopo il Comandante è affidato l’incarico di Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale di Udine, ai sensi del Regolamento speciale…”. Del resto la norma viene applicata in tutti i comuni d’Italia, ma Fontanini voleva fare il furbetto. “Considerato che la recente giurisprudenza conferisce alla posizione gerarchica dei singoli componenti del Corpo valore sostanziale, pertanto l’incarico di Vice Comandante va attribuito seguendo l’ordine gerarchico decrescente dei gradi attribuiti”. Carnevale friulano.