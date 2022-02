BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! Si salda l’asse Saro-Agrusti. Vertice segretissimo ieri sera a Martignacco. Saette contro Benedetti e Fedriga. A Tolmezzo nasce un prototipo politico nazionale. Barzan esulta per Vajont

Il Friuli sorprendentemente centrale nell’elaborazione politica dopo le manovre di voto al capo dello stato. Le fibrillazioni interne al centrodestra o al Movimento 5 Stelle sono digià superate. Si ragiona ormai su altri piani a dir poco inaspettati. Due esempi: Tolmezzo, rocambolesco capoluogo della già Repubblica libera della Carnia e Martignacco, periferia udinese intossicata dai veleni di Confindustria Alto Adriatico. Il presidente Agrusti – arrestato nel ’94 a Roma – ha individuato in Ferruccio Saro il portavoce confindustriale pordenonese in terra friulana. Il presidente di Regione Futura ha riunito ieri sera a Martignacco i suoi fedelissimi per lanciare una ruvida serie di accuse contro l’elezione di Giampiero Benedetti a presidente di Confindustria Udine. Non aver considerato alcuni industriali vicini alla coppia Saro-Agrusti (per esempio Germano Scarpa Biofarma), è stato un errore gravissimo. Fra i presenti al Podere di Martignacco spiccavano i nomi di: Castenetto, Emanuele Zanon, Casali, Ovan, Dino Cozzi, Delendi, Virgilio Barzan (esultante per le alte probabilità di diventare sindaco di Vajont su cui il Tar si pronuncerà ai primi di marzo) Roberto Fedele, ZampaCospalat, Colautti, il Prof Deganutti, Graziano Vatri, l’assessora Lisa Rossi, Ernesto Giacomin da Caneva PN, uno dei pretoriani del ducetto Agrusti e membro del Consiglio Generale di Confindustria Alto Adriatico e l’ex pasionario forzista Pierluigi Molinaro, già sindaco di Forgaria e ormai in rotta di collisione con i suoi idoli ZaninMtf e Riccardi. Alla riservatissima riunione erano presenti alcuni manager-aziendali che hanno alimentato la polemica confindustriale.

Alla fine della fiera il presidente di Regione Futura Ferruccio Saro, dopo un durissimo attacco a Fedriga, ha annunciato ai presenti che sono in corso trattative per costituire il campo largo del Centro-Centro. Il dialogo è aperto con i renziani locali, Sandra Telesca, e gli esponenti di Calenda, ovvero Isabella De Monte. Saro ha ostentato contatti anche con Coraggio Italia ma l’onorevole Pettarin non ne sa nulla. Tuttavia il momento é frenetico e in politica le accelerazioni, soprattutto in momenti come questi di vigilie elettorali, sono molto violente. A Tolmezzo il CentroCampo sognato da Saro è già polverizzato, le trattative corrono a una velocità supersonica. L’isolamento della componente dell’ex sindaco Brollo e De Martino ha aperto una prospettiva politica inaspettata. Nemmeno a Roma, nemmeno Bettini sarebbe in grado di concepirla. Ma a Tolmezzo, Repubblica libera della Carnia, sì. Rimbalzi carsici-alpini fanno pensare a un accordo bilaterale in corso fra Lega e Pd. Bubisutti, Tondo e Mazzolini hanno aperto una finestra di dialogo coi Dem locali seguita con attenzione da Trieste. Raggiunta l’intesa il nome del candidato sindaco sarà la cosa più semplice. A Trieste non smentiscono.