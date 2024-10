LegaMotosega Exxx…Polzive!!! L’Autorità unica per i servizi idrici Fvg incendia l’alleanza. Riserve di Fratelli d’Italia sulla nuova indennità di carica del presidente Andrea Delle Vedove a 8.000 euri/mese.

E’ ancora l’Ausir, la golosa autorità unica per i servizi e rifiuti del Fvg (Ausir) a mettere in fibrillazione l’alleanza di centrodestra in Friuli VG. Il tema di oggi è quello delle nuove indennità di carica degli amministratori. Nel caso, il presidente Andrea Delle Vedove, sindaco di Cordenons (Pn) e segretario provinciale di Pordenone del partito di Dreosto. L’assemblea ieri ha deliberato di ritoccare i compensi e così al neo presidente verrà riconosciuta una indennità di circa 8.000 euri/mese. Una cifra aumentata di circa il 60% rispetto alla carica di sindaco. Per Fratelli d’Italia si tratta di un’anomalia poiché l’importo viene determinato a seconda della popolazione di cui fa parte il sindaco. In piena estate, le indicazioni in casa centrodestra, erano chiare. Dopo varie trattative tra i partiti, la poltrona doveva essere occupata dal sindaco di Latisana Sette (Fratelli d’Italia).