Il dee jay Joe T Vannelli a Susan di Majano per la Festa di Halloween. Fra le colline dove mosse i primi passi Robert Miles.

Il dee jay-produttore Joe T Vannelli sarà al castello di Susans di Majano (Ud) il 31 ottobre per la clamorosa Festa di Halloween. C’è un legame tra Vannelli e il Friuli che si chiama Roberto Miles, l’artista di Fagagna scomparso prematuramente nel 2017 che ha fatto impazzire generazioni di ragazzi col suo brano “Children”. Quando Roberto muoveva i primi passi in radio, a pochi metri dal castello di Susans, Casasola di Majano, c’era la sede di Radio Studio Mille poi trasformata in Supernetwork, il primo a credere nelle potenzialità del compositore fagagnese fu proprio Joe T Vannelli. Erano gli anni ’90 e Roberto aveva allestito un piccolo studio di registrazione anche in centro a Majano da un suo amico dove elaborò la prima cover: Sailing di Christopher Cross. Vannelli lo ricorda: “Il Friuli è la patria di Robert Miles, un amico che ho perso troppo presto. Andrò a far visita negli spazi fagagnesi che gli hanno dedicato. Sono felice perché passerò dei momenti più che piacevoli con tanti amici”.