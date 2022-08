LegaMotosega Exxx…Polzive!!! La Lega respinge le richieste di rimpasto di giunta del gruppo della Senatore. Dopo soli due anni polverizzata la maggioranza del sindaco Florio Favero. A Portogruaro è crisi profonda.

Temperatura fuori controllo in comune a Portogruaro (Ve) dopo le dimissioni dell’assessore al bilancio Claudia Salvador della lista Forza Portogruaro. La maggioranza, oggettivamente, non c’è più visto che la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio è stata bocciata dal gruppo dell’ex sindaco iscritta al movimento di Brugnaro, Maria Teresa Senatore (4 voti, sostenuta da Forza Italia e Fratelli d’Italia) e dall’opposizione. Hanno votato a favore solo i 3 consiglieri della Lega. Per ora è stato sventato il pericolo di diffide prefettizie. Tuttavia 6 consiglieri della minoranza hanno chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario. Entro 20 giorni dovrà tenersi l’adunanza I motivi che hanno scatenato la crisi sono da ricondursi a una revisione degli equilibri in maggioranza che, attualmente, sono sbilanciati in favore della Lega che annovera il vice sindaco e un assessore. Fratelli d’Italia aveva chiesto il rimpasto, il sindaco ha risposto picche. Tuttavia la bufera ha colpito anche il cerchio magico della Lega che si trova invischiata in un cortocircuito politico tutto interno ai dirigenti. Il facilitatore dell’alleanza al ballottaggio fra la lista di Maria Teresa Senatore e Florio Favero è il consigliere regionale Fabiano Barbisan che oggi accusa il vice sindaco leghista Mattia Del Ben di aver trascurato l’attività amministrativa del capoluogo del Veneto Orientale. A causa dei nuovi impegni di lavoro (probabili dimissioni dalle cariche), il sindaco rischia di perdere anche il vice Del Ben, cui la Lega locale riponeva la massima fiducia. E non solo, ma si vocifera di altre dimissioni nell’aria: quelle di Anna Fagotto. E spuntano già i primi nomi dei probabili nuovi ingressi: Bertilla Bravo, già assessora in giunta Senatore e la deputata Ketty Fogliani. In ogni caso in riva al Lemene è scoppiato un caos ferragostano che lascerà cumuli di macerie in vista delle prossime elezioni politiche. Una resa dei conti nell’urna fra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia con l’inserimento del centrista Brugnaro fresco dell’accordo con Cesa dell’Udc.