SprekopolisFvg Exxx…Polzive!!! Rossi dalla vergogna: Aperta senza inaugurazione la bretella di Porpetto (Ud): 5 anni di lavoro per 3 Km. Costo 12 milioni di euri.

La vicenda non è passata inosservata ed ha colto di sorpresa coloro che di imprese, catrame, cemento, sottopassi, appalti ed espropri se ne intendono. Un paio di settimane fa è stata aperta la bretella di Porpetto, quella che taglia di 750 metri l’abitato della frazione di Villalta; in pratica dall’uscita del casello autostradale di San Giorgio per andare verso Marano, Lignano e la zona industriale. E’ lunga circa 3 chilometri e 200 metri ed è costata, dopo un preventivo iniziale di 6 milioni e 400mila euri, 12milioni e 100. L’opera è stata realizzata dalla ditta Brunelli Placido Franco di Verona, la stessa del sottopasso di Santa Caterina (Ud). L’impresa è finita nei casini e i lavori sono stati portati a termine dalla ditta Ferrari Spa. Ma nessuno ha visto il taglio del nastro. E la cosa puzza di bruciato lontano un miglio.

Il centrodestra, nella bassa, sta vivendo uno dei momenti peggiori della sua attività politica. Infatti, ha perso a Palmanova (ospedale); San Giorgio di Nogaro (fontane); Porpetto (bretella) e Pocenia (amianto). A Cervignano dovrebbero accendere un cero alla Maule che ha fatto perdere il centrosinistra ma ora, con il disordine Villa Chiozza, la situazione è diventata clamorosamente esplosiva.

Tornando allo spreco dei 12 milioni di euri, l’incubazione del bidone ha inizio alla fine del 2010, quando il consiglio comunale votò contro la realizzazione dell’opera. Il sindaco venne sfiduciato per opera di chi, l’attuale sindaco Dri, aveva intravisto l’inutilità e la devastazione all’ambiente che avrebbe provocato l’opera. Via il sindaco, Renzo Tondo, allora presidente della regione, inviò il commissario in comune a Porpetto, tal Giovanni Petris uomo di Riccardi e oggi amministratore in Net Spa di Udine. Il tecnico deliberò l’avvio dei lavori e gli appalti. Nello stesso anno, 2010, gli autori del saccheggio ambientale: Riccardi, Petris, Cargnelutti e Marchetti (allora vice presidente della provincia di Ud) annunciavano il cronoprogramma: ‘La realizzazione della variante della SP80 in comune di Porpetto è ritenuta di importanza strategica. Con l’incontro odierno con tutti i soggetti interessati, l’Amministrazione regionale ha inteso promuovere l’accelerazione dell’iter procedurale per arrivare in tempi brevi alla soluzione che sarà funzionale al decongestionamento dell’area interessata dallo stato di emergenza”. Arrivare in tempi brevi. Incredibile. I lavori iniziarono 7 anni dopo e la bretella è stata aperta l’altro giorno. Un’opera inutile perché incompleta che andava inserita in un progetto più ampio ma che le pressioni dei capataz locali hanno prevalso sul buonsenso. Chi è l’ex consigliere regionale, prossimo candidato, che ha insistito sulla mini-bretella per accontentare la parentela?

Infine il caos Edr, gli enti voluti dall’assessore Roberti.