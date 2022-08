WinForLife Exxx…Polzive!!! Col voto a settembre, salvi i vitalizi stellari da circa 3.000 euri-mese ai parlamentari al 1°mandato. Paga Pantalone. Ansia in Forza Italia e Noi con Italia: Renzi-Calenda oltre il 10 %.

Si aggira attorno ai 3.000 euri-mese lordi il vitalizio che i parlamentari al primo mandato intascheranno dal 65esimo anno di età. Con la certezza del voto al 25 settembre, questa la legislatura terminerà il 12 ottobre 2022. Pertanto la situazione dei golosi vitalizi è più chiara. Partendo dai criteri del diritto alla mesata che, per i parlamentari al primo mandato, scatta dopo 4 anni 6 mesi e un giorno di legislatura. Giacché il termine della legislatura è datato 12 ottobre, il diritto al vitalizio resta conservato perché dal giorno dello scioglimento delle camere all’insediamento del nuovo Parlamento saranno trascorso gli 80 giorni necessari a perfezionare la credenziale. Perfettamente in linea col bonifico mensile. Come si ottiene la puglia? Il diritto al vitalizio per i parlamentari al primo mandato, a partire dal 2012, viene calcolato sulla base del 33% dell’indennità parlamentare lorda (pari circa a 10.435 euro al mese) e così ripartito: l’8,8% a carico del parlamentare e l’altro 24,2% a carico dell’Assemblea Elettiva. Come in un sistema contributivo in funzione nelle aziende. Solo che per ai paraculati, i 3/4 della somma da versare, la effettua il Senato o la Camera, quindi lo Stato coi soldi di Pantalone. Un magheggio assurdo da presa per il culo planetaria che consente ai nostri parlamentari di portare a casa l’ambito win for life. I parlamentari friulani al primo mandato sono: Dal Mas, De Carlo, Panizzut, Novelli, Moschioni, Bubisutti, Patuanelli, Serracchiani, Tatjana Rojc, Cerno, Luca Sut, Pettarin, Vannia Gava e Fiorella Marin.

Al compimento del 65esimo anno di età potranno farsi bonificare circa 3.000 euri/mese lordi mentre ai contribuenti lottano per arrivare a fine mese. In quanto al vergognoso cinema di questi giorni, la questione Calenda potrebbe avere riflessi anche nei collegi del Nord Italia. Secondo “Open” un’eventuale formazione composta da Calenda e Renzi potrebbe collocarsi attorno al 10% entrando così nel riparto nazionale dei seggi per la Camera. Stesso discorso al Senato ma il riparto avviene su base regionale. Da stamattina le batterie dei microscopici partiti di centro sono in fibrillazione. L’erosione al centro che può provocare una formazione composta da Renzi e Calenda sarebbe devastante per i centristi.