LegaMotosega Exxx…Polzive!!! La bassa friulana in rivolta: Fedriga vuole eliminare il diritto ai pozzi artesiani di 50mila famiglie e regalare l’acqua alle aziende che intossicano la laguna.

Centrodestra in totale smarrimento a pochi mesi dall’appuntamento elettorale con le regionali e l’intermezzo politiche. Il corpo elettorale interessato è quello della bassa friulana: oltre 50mila famiglie sul piede di guerra. Da una parte la Lega vuole entrare nelle case dei friulani e modificare il flusso idrico dei pozzi artesiani; dall’altra, il centrodestra unito, ha bocciato una ragionevolissima proposta dei consiglieri 5 Stelle, Sergo, Ussai, Dal Zovo e Capozzella, che chiedevano la realizzazione dell’acquedotto duale per il riutilizzo delle acque per usi industriali. Ragionevole in questo senso: perché continuare a prosciugare per usi industriali i pozzi artesiani destinati all’uso civico il cui diritto è sancito da un Regio Decreto? Uno psicodramma politico di livello regionale alimentato dalla strampalata proposta della Lega (un ordine del giorno firmato da Lorenzo Tosolini da Pasian di Prato) in cui si chiede di finanziare, con contributi regionali, l’installazione di dispositivi di regolazione del flusso idrico ai proprietari di pozzi artesiani ad uso domestico situati nel territorio regionale. Una misura che ha messo in allarme tutte le famiglie della bassa friulana. Secondo alcuni residenti e componenti del Comitato difesa ambientale, questa proposta “…ha, come obiettivo strategico, quello di eliminare i pozzi artesiani ed affidare ai gestori del servizio idrico il compito di avviare i lavori per portare la rete dell’acquedotto a servire le oltre 50mila famiglie della bassa.

Che la proposta sia fuori da ogni logica di buon senso lo si capisce dal fatto che nessuno dei leghisti della bassa l’ha presentata: Alberto Budai, Graziano Pizzimenti, Mauro Bordin se ne sono stati prudentemente alla larga. E hanno mandato avanti un consigliere regionale di Pasian di Prato, tal Tosolini. Non fare il duale significa regalare l’acqua alle grandi industrie delle zone industriali e togliere il diritto di un bene pubblico ai residenti.