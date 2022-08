InVinoVeritas Exxx…Polzive!!! Il sindaco di Udine incarica i rubizzi Del Longo e Martinuzzi come selezionatori di vini: Sequestrate 132 bottiglie al Contarena. I forcaioli non concedono la rateizzazione

I forcaioli leghisti son fatti così: forti con i deboli, deboli con i forti. Ma si tratta solo di attendere, è l’ultima estate degli scappati di casa; tra un anno la città più elegante del Nord sarà liberata.

Il comune di Udine vanta un credito di 135 mila euri dalla Spritz Time srl che gestisce il locale Contarena e ieri pomeriggio la società cui è stato affidato il compito di riscuotere il credito ha provveduto a confiscare alcuni beni che si trovano all’interno del locale. Il sindaco ha deciso di iniziare le operazioni di confisca dei cespiti definiti come “bottiglie di vino” e, per procedere, vista l’esperienza, ha individuato in Eros Del Longo (comandante dei vigili urbani) e Giangiacomo Martinuzzi (Avvocatura del comune), i due esperti più affidabili per procedere al sequestro di alcuni beni individuati in bottiglie di nettare d’uva. I due dirigenti hanno accompagnato il personale della società di riscossione a provvedere alla confisca. Il gruppo di lavoro si è subito fiondato nel paradiso di Martinuzzi-Del Longo: l’Enoteca. E hanno indicato le etichette più pregiate da sequestrare. In foto si vedono i due seduti e fulminati mentre assistono al conteggio. In realtà, i titolari del Contarena, dopo che il giudice non aveva sospeso la cartella esattoriale, avevano chiesto la rateizzazione consentita dalla legge, che il forcaiolismo leghista ha cassato. Tornate nel contado.