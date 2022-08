ArrostoFriulano Exxx…Polzive!!! Le segreterie danno i nomi dei primi parlamentari. Shaurli e Serracchiani per bilanciare il lettiano Russo. Il caso Francesca Tubetti fresca 40enne per il laticlavio.

Secondo rumors di palazzo accreditati di solide credenziali in fatto di stesura delle liste per le prossime politiche, in Friuli si possono già fare i nomi di coloro che staccheranno il biglietto per Roma. Confermati per altro anche dai brani che sono apparsi in questi giorni su Piccolo, Messaggero Veneto e Gazzettino. Cominciando dal partito che in Friuli si attende di fare un buon risultato, ovvero il Pd, si possono già elencare i nomi dei candidati che staccheranno il biglietto per Roma. Primo nome: il consigliere regionale Francesco Russo, grande amico di Letta, nel proporzionale Senato, cui seguirà una donna per alternanza di genere, ma senza speranze. Il centro sinistra non ha chance negli uninominali, perciò alla Camera seguirà lo stesso schema: Nel proporzionale testa di serie Debora Serracchiani con paracadute in un collegio blindato fuori regione per consentire a Cristiano Shaurli di prendere i suo posto (alternanza donna-uomo-donna-uomo) dopo che avrà scelto il seggio fuori regione. Dietro Shaurli, tutto può capitare. Per ora i due eletti saranno questi. Non si vede il nome di Iacop che sconta il fatto di non far parte della “ditta” costretta a bilanciare la candidatura di Russo con Shaurli-Serracchiani. Per il consigliere della Margherita si fa sempre più concreta la corsa in regione da candidato presidente pur in presenza del numero dei mandati che sono ormai esauriti. In ogni casi il centrosinistra gioca le sue carte tutte nel proporzionale. Diverso lo scenario per il centrodestra che punta al cappotto sui 4 uninominali (3 Camera e 1 Senato). I primi nomi sono i seguenti: Walter Rizzetto, proporzionale Camera, seguito da una donna, forse Nicole Matteoni che è la segretaria particolare del capogruppo in regione Giacomelli; Luca Ciriani sceglie l’uninominale Senato e capolista al proporzionale seguito dall’isontina Francesca Tubetti che compie 40 anni il 6 agosto al pelo per il laticlavio. Ad oggi i nomi certissimi di Fratelli d’Italia sono questi tre. Rizzetto, Ciriani e Tubetti. Tenendo presente la ripartizione nazionale dei collegi uninominali all’interno della coalizione: 98 collegi a Fratelli d’Italia, 70 alla lega e 42 a Forza Italia e considerando che la Lega si è accordata con Fratelli d’Italia per il Nord a Salvini e il centro sud alla Meloni, i tre uninominali camera dovrebbero assicurare l’elezione a Sandra Savino nel collegio di Udine, e due restanti alla Lega, cui uno sicuro è in capo a Vannia Gava, l’altro potrebbe andare a Panizzut. Restano i proporzionali camera vincolati all’alternanza di genere cui potrebbero confluire Pizzimenti e una donna. Possibilità, lontane, per Forza Italia nel proporzionale Camera e il terno al lotto dei resti.