MemoryOmar Exxx..Polzive!!! Fontanini, il sindaco rozzo che squalifica i friulani: Ignora i funerali del Direttore. Bertossi salva la faccia alla maggioranza dell’impresentabile centrodestra. Tornate nel Contado.

Fra i tanti, questo è sicuramente lo schiaffo peggiore, sotto ogni punto di vista, che il Friuli ha dovuto subire a causa di un sindaco e un presidente di consiglio privi di creanza e ricchi di maleducazione. E’ la giornata triste in cui è emersa la rozzezza di un primo cittadino inadeguato a rappresentare quella comunità cui tanto amava il direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier. Una doppia tristezza.

Fontanini non può essere friulano, nemmeno italiano od europeo. E’ un’altra cosa. Il sindaco di Udine, eletto per caso e venerato da una manica di svalvolati è una figura primitiva che trae origine dal villanello di Dante “cui la roba manca, si leva, si guarda, e vede la campagna…”. Lo dimostra il fatto che ha ignorato vergognosamente i funerali del direttore Omar Monestier a Belluno.

C’era il sindaco di Trieste Dipiazza con la fascia; c’erano Zaia, Fedriga, Riccardi, Rizzetto, tantissimi amministratori e gente comune. Nessun rappresentante della città dove ha sede il giornale che Omar Monestier dirigeva. Udine. Nessun gonfalone, nessun agente. Solo ghiaccio friulano. Ma il torto peggiore che il direttore scomparso ha subito è stato durante l’apertura dei lavori del consiglio comunale di stasera. Il presidente del consiglio Enrico Berti si era villanamente dimenticato di commemorare Omar. E’ stato solo grazie alla prontezza del consigliere Enrico Bertossi che si è rimediato alla figura di merda del presidente del consiglio Berti. Un minuto di raccoglimento e di vergogna per un’assemblea comunale che non può essere rappresentata da un sindaco rozzo e incivile. “Fontanini, non c’entri nulla col Friuli, con Pre Checo Placereani, Don Marchetti, Pasolini, Cappello, Schiavi, e nemmeno con la città più elegante del Nord. Vattene in riva al Cormòr, per favore, prima possibile”. A Belluno non c’era nemmeno uno, dicesi uno, rappresentante di Confindustria Udine. No, così non va. Tutto si può dire, sbagliare, osservare…, ma il Messaggero Veneto è un tassello della storia del Friuli, non è un optional.