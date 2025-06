LegaMotosega Exxx…Polzive!!! In Lega non si vota…Si nomina. L’arrampicatrice Agostinelli nominata commissaria di Udine..

Fin dai tempi dell’ex assessora Asia Battaglia, ultima segretaria della sezione cittadina di Udine (2017) i vertici del partito venivano votati dal direttivo. Ora invece, col nuovo corso friulano si formalizza la carica con un cenno, con la sola nomina. Contano le relazioni e le “influenze”. Cacciata la capogruppo in consiglio comunale a Udine Francesca Laudicina per divergenze siderali col segretario Bosello, l’altra sera (martedì) il direttivo friulano ha “nominato” l’arrampicatrice cittadina Giulia Agostinelli. Sarà lei ad occuparsi della linea politica del partito e delle prossime elezioni in città