Il dibattito sulla “mozione” firmata dai capigruppo di maggioranza che ha per titolo “Aggiornamento del programma di governo” non ha tradito le attese. Oggi le dichiarazioni di voto. L’opposizione ha cercato di infilarsi nelle pieghe di qualche piccola incertezza, ma senza fortuna. Honsell si è limitato a dire che: “Non avete nessuna idea di questa regione”. Moretuzzo (Patto per l’Autonomia): “Nel documento non c’è traccia di misure per l’ambiente, nemmeno per il Tagliamento e l’ovovia. Nessuna strategia rispetto ai cambiamenti climatici. Su sanità ed enti locali – ricorda Morettuzzo – siete preda di scontri di potere. Il terzo mandato – tuona il leader de “Il Patto” è il vero elemento scatenante”. Ma l’argomento che provoca la bufera fra i consiglieri è la revisione della legge elettorale. Fedriga: “Sono convinto che ci debba essere una rappresentanza e una tutela della rappresentanza della minoranza. Altra cosa è che questa tutela si trasformi in una sovversione. Per esempio: Le opposizioni – in alcuni comuni – hanno più seggi di altri partiti che hanno preso più voti. Pensiamo di mettere mano alle modifiche entro fine anno”. Sul fronte della sanità il governatore ha spiegato che “si tratta di un tema complicatissimo a livello nazionale, che oggi vede gli effetti di scelte adottate decenni fa ed è stata proprio tale complessità a generare una serie di incomprensioni che sono però state chiarite, individuando la strada corretta per continuare a lavorare insieme in modo ancora più coeso a favore dei cittadini”. In merito alla revisione della legge elettorale regionale il governatore ha rimarcato che “è necessario intervenire per correggere alcune storture dell’attuale modello. Sempre nel rispetto del diritto di rappresentanza che ogni sistema democratico deve garantire alla minoranza, dobbiamo evitare che questo principio porti a uno stravolgimento della volontà espressa dai cittadini”. Da Forza Italia la certificazione della bontà del lavoro di Fedriga (Cabibbo): “Continuiamo su questa linea. Grazie ad un tessuto produttivo sano e solido, siamo una regione che ci permette di ottenere assestamenti di bilanci importanti. Vogliamo continuare a guardare con fiducia al futuro”. Terzo mandato o meno, Fedriga oggi è stato, come voleva dimostrare il documento, incoronato leader e “garante” della coalizione. Non c’è più solo la Lega che sostiene il Governatore ma tutto il centrodestra compatto. Nel luogo in cui la democrazia esprime i suoi più alti valori. Riguardo la minoranza, Simona Liguori del Patto per l’Autonomia-Civica Fvg ha detto: “Si tratta di un atto autocelebrativo che prova a mascherare le contraddizioni della maggioranza, specie sui temi della sanità”. Sempre a proposito di Salute, “voi parlate di continuità nella Sanità, ma continuità di cosa? Continuità di disservizi, disuguaglianze, gestione del personale che fa perdere attrazione agli ospedali pubblici?”. ha chiuso Liguori.

Per Francesco Russo: “La mozione è un documento che contiene il nulla, un manifesto della debolezza e incapacità del Centrodestra di mettersi davvero d’accordo, se non per le poltrone e la propria sopravvivenza. Ma soprattutto è un atto che anziché affermare la fiducia, mette Fedriga in ‘libertà vigilata’”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Francesco Russo (Pd), dopo aver già commentato in Aula la mozione per l’aggiornamento del programma di governo. Al voto il 1 luglio.