FedrigaSullaRiva Exxx…Polzive!!! Il presidente otterrà la fiducia ma resta in bilico sul terzo mandato. Che strana coincidenza! Ancora rinviata l’apertura dell’ospedale di Pordenone. Come voteranno oggi i pordenonesi?

Sulla discussione in aula, in programma da domani in Consiglio Regionale per la mozione di fiducia a “FedrigaTerzo” spirano ancora i “venti” del servizio sanitario Fvg. E sempre da Pordenone (Ciriani…) giunge la notizia che per l’apertura del nuovo ospedale bisognerà attendere ancora qualche mese. Tuttavia, stasera i consiglieri dimostravano fiducia per il voto di domani. Manca poco più di un paio d’anni al termine della legislatura e la crisi più buffonesca che si sia mai vista in Friuli VG sta per evaporare. Domani è il gran giorno in cui l’Alleanza farà fronte unitario per votare la “fiducia” al presidente Fedriga che, come ha suggerito Rizzetto di Fratelli d’Italia, sarà il garante dell’alleanza. Resta in piedi il nodo del terzo mandato il cui destino sarà deciso a Roma. Intanto il presidente si fa sentire e ricorda agli avversari: “Ce c’è qualcuno che vuole vincere facendo fuori l’avversario e dicendo che non si può candidare è legittimo. Io vorrei vincere in realtà confrontandomi con l’avversario e magari essere scelto dai cittadini e non invece eliminare l’avversario per legge. La maggioranza farà il suo percorso e ognuno si prenderà le sue responsabilità”. Per il capogruppo de “Il Patto per l’Autonomia” Moretuzzo: “Con la mozione sull’aggiornamento del programma di governo depositata a meno di 24 ore dall’inizio del dibattito in aula, la maggioranza di centrodestra è caduta nel ridicolo. Dopo la sceneggiata sulle finte dimissioni di 7 assessori su 10, – prosegue Moretuzzo – c’è voluto un mese per scrivere un documento totalmente inutile, che non entra nel merito di nessuno degli aspetti fondamentali dell’azione di governo. Suona persino comico il passaggio in cui si dice che il presidente farà da garante della coalizione, come se con l’elezione diretta del presidente potesse essere diversamente”.