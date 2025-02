LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Il Carroccio modello 2025: Terzo mandato per favorire l’invasione di minori stranieri. Tradite le promesse elettorali a Pasian di Prato. Elettori sconcertati già pentiti di aver votato un sindaco leghista. In arrivo un nuovo centro alle porte di Udine per i non accompagnati usciti dal riformatorio. Comunità preoccupata per gli equilibri sociali a rischio.

In campagna elettorale il sindaco uscente Andrea Pozzo, era stato accusato strumentalmente e falsamente dalla Lega di voler realizzare un centro di accoglienza per minori non accompagnati. La Lega, forsennatamente e abilmente, cavalcò l’ipotesi che oggi si rivela falsa e anzi, diventa un boomerang per il partito di Fedriga. Qual’è invece la compagine che, dopo aver vinto le elezioni con i candidati Juli Peressini e il vice Del Forno si rende disponibile a creare una struttura destinata all’accoglienza di 12/13 minori adolescenti di sesso maschile di età compresa tra i 14 e i 15 anni. Con esigenze di carattere socio educative? La Lega!! Gli ospiti sono oggetto di provvedimento da parte dell’Autorità Giudiziaria di misure di sicurezza del riformatorio giudiziario. Ovvero misure alternative alla detenzione. Come possono stare tranquilli i residenti del comune amministrato dalla sindaca Juli Peressini che hanno prima votato e poi traditi da un sindaco della Lega? La stessa sindaca afferma di essere preoccupata: “Questa iniziativa di Passon sta già causando timori vista la presenza preponderante di famiglie con bambini e persone fragili”. Nessun vantaggio. Anzi. Il primo boomerang politico del 2025 lo segna la Lega di Salvini-Fedriga e gli elettori si ricorderanno alle prossime provinciali. Sono questi i presupposti della scellerata campagna per il terzo mandato? Intanto i vertici della Cooperativa Aedis (MIchele Lisco) fanno sapere che sono stati avviati i lavori per la sistemazione del tetto dell’edificio andato a fuoco la notte del 31 dicembre del 2022 quando perse la vita un ventiduenne straniero. Ma la cooperativa, poiché il “mercato” è positivo (ricordate Buzzi?), ha inoltrato domanda al comune per realizzare un nuovo centro nella frazione di Passons. La notizia, diffusa alcuni giorni fa su “Il Messaggero Veneto” ha fatto il giro del capoluogo comunale (Via Santa Caterina, via Roma, via C.Colombo e limitrofe) con estensioni verso le frazioni e messo in allarme i residenti. Si tratta della domanda inoltrata agli uffici da parte della Cooperativa Onlus “Aedis” di trasformare uno stabile in un centro di accoglienza per minori. Che minori? Per un pugno di voti, e con una campagna elettorale disonestissima e falsa contro il candidato Andrea Pozzo è stata alterata la serenità dei residenti.Il vero volto della Lega: Come i ladri di Pisa.