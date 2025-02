FratelliSoramelli Exxx…Polzive!!! Al Congresso dei Benito Remix di Udine, regia Gianni Candotto, viene acclamata Ester Soramel nuova segretaria cittadina. Prenderà il posto di Vidoni. Rizzetto spegne le speranze di Fedriga e Lista del Presidente sul terzo mandato: “Decide Roma”. Nel nuovo direttivo l’ex azzurro Paolo Vencato.

Si è concluso poco fa all’Hotel “Là di Morèt” il congresso cittadino di Udine di Fratelli d’Italia. L’assemblea era stata convocata per eleggere il nuovo segretario al posto dell’uscente Luca Vidoni che ha rinunciato a candidarsi. I vertici del partito provinciale, con in testa il sempre più autorevole Gianni Candotto, per evitare le liturgie congressuali sono riusciti a trovare la sintesi nella figura di Ester Soramel che è stata eletta per acclamazione. Resa nota anche la composizione del direttivo, tre donne e tre uomini che sono: Silvia Pelizzo, Miriam Di Vico, Alessandra Donati, Marcello Vantaggiato, Matteo Vezil e l’ex forzista e già consigliere comunale Paolo Vencato. Durante i lavori, in un piccolo intervento “fuori parte”, il segretario regionale Walter Rizzetto ha ribadito la posizione del partito rispetto al terzo mandato di Fedriga: Decide Roma! La città simbolo della storia dei Benito Remix.