ForzItaliaFvg Exxx…Polzive!!! I Berluscones friulani sempre più clan ristretto. Dopo 4 cambi di casacca, Isabella De Monte, sistematrice di Franco Dal Mas all’INCE passa con gli azzurri. Come premio è stata nominata vice del dipartimento esteri degli azzurri. Savino: “Auguri di buon lavoro”.

Il riconoscimento era nell’aria per via dell’impegno che ha dimostrato per trovare il modo di infilare il cocco di Sandra Savino, il quasi settantenne Franco Dal Mas, come segretario dell’INCE al posto di Roberto Antonione (vedi leopost). In ogni casi continuano gli acquisti di nuovi parlamentari in Forza Italia. Il segretario azzurro questa volta accoglie Isabella De Monte, deputata di Italia Viva con un passato in Azione e ancora prima nel Partito democratico. È il suo quarto cambio di casacca in poco più di dieci anni spesi nelle istituzioni: “Si concretizza la sintonia creata a livello parlamentare e territoriale”, dichiara l’ex renziana parlando dei suoi nuovi colleghi.

«Il mio impegno per un’Italia moderata, europeista, attenta ai diritti di tutte e di tutti non mancherà», scrive De Monte su X mentre posa con il ministro degli Esteri. Per Tajani il suo ingresso è “un valore aggiunto”, un’adesione che “dimostra la nostra attrattività” secondo il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri. Dietro il suo sì alla compagine berlusconiana c’è il lavoro di Sandra Savino, sottosegretaria all’Economia e responsabile di FI in Friuli-Venezia Giulia, regione d’origine dell’ex Iv.

«Auguri di buon lavoro a Isabella De Monte per questo nuovo e prestigioso incarico. La sua esperienza e il suo impegno rappresentano un valore aggiunto per il nostro partito. Sono certa che saprà interpretare al meglio questo ruolo strategico, contribuendo a rafforzare la posizione di Forza Italia”. Lo dichiara il Segretario regionale di Forza Italia e Sottosegretario al MEF Sandra Savino, che, anche a nome del coordinamento regionale di Forza Italia Friuli Venezia Giulia, esprime le più vive congratulazioni alla parlamentare Isabella De Monte per la nomina a vice responsabile del Dipartimento Esteri del partito.