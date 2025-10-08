LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Centrodestra come ci pesiamo? Salvini non molla il Veneto. A chi andrà il piccino Friuli? Fratelli d’Italia tira fuori il nome.

Intesa raggiunta nel centrodestra sui candidati alle prossime elezioni regionali. Secondo quanto si apprende,e come anticipato su queste pagine, a correre per la presidenza del Veneto sarà il leghista Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta e deputato assai vicino al leader Matteo Salvini. Il governatore uscente Luca Zaia ha perso la sua battaglia per restare al timone con un terzo mandato, e si attende ora di conoscere le sue prossime mosse. In Puglia sarà lanciato Luigi Lobuono, imprenditore vicino al centrodestra ma fuori dai partiti che già nel 2004 fu schierato nella corsa a sindaco di Bari. In Campania viene confermata in via ufficiale la scelta del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli di FdI. La decisione, attesa da mesi, sarebbe emersa durante il vertice tra i leader della maggioranza tenutosi oggi a Palazzo Chigi, che arriva a pochi giorni dai successi del centrodestra in Marche e Calabria. Nelle tre regioni si voterà in due giorni, i prossimi 23 e 24 novembre 2025. Come anticipato su queste pagine, ora si tratta di “pesare” le distribuzioni dei candidati all’interno dell’Alleanza. Passerà il terzo mandato? E se sì…. a chi andrà il piccino Friuli dopo che la Lega si è impadronita del Veneto?