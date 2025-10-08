InMaximoSalis Exxx…Polzive!!! Carnici arrapati per la puledra Ilaria. Si vota per le provinciali? Il trapanatore Peresson tira fuori l’arnese. Pubblica una foto supersexy della puledra anarchica e scrive un emozionante manifesto in difesa della Salis

Massimo Peresson (area PD) sconvlse l’ambiente politico di Udine una decina di anni fa quando, da consigliere provincialie, si presentò all’ingresso di palazzo Belgrado (allora sede della provincia di Udine) con un cavallo. Era il “Cavaliere carnico”. Che oggi fa sapere a chi scrive: “Pronto alla discesa a cavallo”. (Riccardo 3° non è pertinente). Le agenzie battono novità rispetto ai tempi per le elezioni provinciali e il nostro Massimo non nasconde le sue ambizioni. E lo fa pubblicando una foto che fa arrapare l’intera valle del But. Al testo, Peresson allega una foto di Ilaria in postura furbetta molto seducente notare il sanguigno colore del reggiseno. Ma Peresson va oltre e consegna in rete una “Riflessione su Ilaria”: “ Una riflessione sull’immunità a Ilaria… si può non condividere i metodi le idee ma non si può negare i diritti civili la dignità umana – scrive Peresson – ha scontato un anno di carcere e’ stata incatenata polsi e caviglie, non rimandarla in quello stato e’ una questione di umanità in primis.. e poi vale la pena ricordare i passi salienti di questa vicenda.

Ogni anno a Budapest si svolge una manifestazione di neofascisti e neonazisti, accorrenti da tutta Europa, per commemorare il tentativo fallito dei militari del Terzo Reich e dell’esercito ungherese alleato di Adolf Hitler di rompere l’assedio dell’Armata Rossa a Budapest nel 1945.

La Salis è accusata, assieme ad altri, di aver aggredito 2 neonazisti tedeschi che partecipavano a tale raduno. Per la cronaca, gli aggrediti in questione se la sono cavata con pochissimi giorni di prognosi. E qui viene L’ASSURDO ( ricorda Peresson):

“Praticamente gli alleati di oggi di Israele, i nostri partiti di destra, protestano contro chi avrebbe aggredito dei neonazisti intenti a commemorare chi gli ebrei li voleva sterminare!!!!!