AdelanteProvinceCon Giudizio Exxx…Polzive!!! Rinviato l’esame della proposta di modifica costituzionale. De Monte: ” Un semplice rinvio perché molti deputati erano in missione”. A breve il voto finale.

Sul ripristino delle province (vedi leopost) cui la Lega ci tiene particolarmente oggi si è registrato un inaspettato stop, ma niente di grave come assicura Isabella De Monte. E’ stato rinviato l’esame della proposta di legge sulla reintroduzione delle province in Friuli Venezia Giulia. Oggi (mercoledì 8 ottobre) il provvedimento, in seconda lettura a Montecitorio, avrebbe dovuto ottenere la maggioranza assoluta, ma non era presente in aula il numero di deputati sufficiente, 201. Il fatto ha scatenato la reazione delle opposizioni, in particolare sul metodo, a cominciare dal dem Federico Fornaro che ha parlato di “modalità sconcertante”. L’onorevole de Monte assicura: “Si è trattato di un semplice rinvio perché oggi molti deputati erano in missione. Per la verità io ero presente in aula. Manca solo il voto finale, non serve rifare tutto”. Data che potrebbe essere già a novembre, lo spazio per uno slittamento c’è. “Prudentemente – ricorda l’assessore Roberti – avevo già detto che secondo me il voto per Camera e Senato si sarebbe svolto tra gennaio e marzo del 2026 vista l’imminente sessione di bilancio -ha commentato l’assessore regionale alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti-. In ogni caso, che sia ora o a marzo non ha alcuna ripercussione sul progetto che prevede di portare al voto in regione le province nel 2027″, ha concluso l’assessore. Debora Serracchiani definisce il rinvio “uno smacco per il Friuli Venezia Giulia, trattato -dice- come un passaggio di seconda scelta. Il centrodestra impone di cambiare lo Statuto Fvg a colpi di maggioranza e neppure garantisce la presenza per il voto, salvo poi spostare la data senza avere il coraggio di dire il perché”