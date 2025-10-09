CittàViva Exxx…Polzive!!! C’è coraggio a palazzo: Prime spaccature a Udine fra fotillas, centri sociali e maggioranza. Da che parte stanno i liberali? Non con De Toni!! “Azione, Italia Viva e Cittadini, si staccano dalla barca a vela friulana e fondano il nuovo polo liberale riformista. Lunedì presentazione al gran caffé Friuli: Renzi: “La diplomazia non si fa in barca a vela”.

Per il gruppo di liberali, riformisti che hanno in Matteo Renzi la guida dell’azione politico amministrativa di Udine è difficile ingoiare ogni giorno, “bella ciao”, “ProPal” e roboanti proclami dei centri sociali a favore dei palestinesi. Ormai il livello di sopportabilità dei “crocieristi” ha superato l’asticella. E nei comuni a maggioranza PD-Verdi-Sinistra, 5Stelle, i liberali occidentali cercano di uscire da quelle coalizioni. E’ il caso di Udine dove Maria Sandra Telesca (Italia Viva Fvg), Paolo Coppola (Azione FVG) e Piero Paviotti (Cittadini) annunciano la convocazione di una conferenza stampa di presentazione di un nuovo progetto politico a Udine il 13 ottobre alle ore 11.00 al Gran Caffé Friuli di via Aquileia.