ItaliaIsraeleConLeCandele Exxx…Polzive!!! A Udine si proclama lo sciopero degli agenti il giorno della partita. Sale la tensione: Precettati 12 agenti

Si può scioperare ed anche precettare. Il Sa.Po.L.Fvg ha proclamato uno sciopero del personale in forza a Udine per tutto il giorno della partita, 14 ottobre. Le rivendicazioni sono quelle più e più volte annnunciate: Carenza, sicurezza degli operatori, mancanza dotazioni, indennità e formazione. Mentre Udine si prepara per la grande mobilitazione di solidarietà alla Palestina in occasione del match del 14 ottobre tra Italia e Israele, valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Come h ricordato lo stesso ct Gennaro Gattuso in conferenza stampa, ci saranno più persone in strada a manifestare per Gaza che dentro lo stadio a tifare per la Nazionale azzurra, visto che i biglietti venduti ad oggi non superano quota 5 mila. In ragione di questi numeri, E’ stato deciso di precettare i 12 agenti che dovranno garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali.