LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Al blitz dei salviniani di Dreosto sul congresso, risponde Mario: Sono il candidato filoatlantico. Anche il PD dovrà scegliere il nuovo segretario regionale.

Dreosto, l’abilissimo colonnello di Salvini a Nordest, aveva tentato il blitz di luglio: convocare i lavori per il congresso regionale Fvg della Lega nel pieno della canicola. I militanti sono insorti e ne hanno chiesto il rinvio. Intanto, nell’assemblea di Palmanova di una settimana fa era spuntato il nome di Mario Pittoni, il ministro e sottosegretario mancato di questo governo. E’ responsabile nazionale all’istruzione della Lega e tuttora svolge un ruolo di consulente particolare del ministro Valditara col quale si confronta spesso sui temi della scuola (anche oggi l’ex Senatore è Roma). Pittoni non fa mistero di volersi candidare alla segreteria regionale della Lega in concorrenza al favorito Dreosto. Prima però bisogna definire la data dei lavori, che, a giudicare dai suggerimenti dei militanti, sarebbe opportuno farla scivolare a dopo Pontida (17 settembre) e prima del congresso regionale del partito in Lombardia previsto a ottobre. E l’estate, sul fronte leghista, sarà torrida per via dei posizionamenti delle due anime della Lega che in Friuli si contrappongono: quella filoatlantica di Giorgetti-Fedriga e quella più nazionalista di Dreosto-Salvini. L’ eventuale data di fine estate coincide con la campagna elettorale per le europee dove Salvini ha già fatto capire l’andazzo: nessun accordo coi socialisti e apertura a Marine Le Pen aggiungendo che: “Le lancette dell’orologio sono allineate all’ora di Roma e non a quella di Bruxelles”. Anche sul fronte del PD regionale si registra un’intensa attività congressuale. Dopo la reggenza di Liva, i den dovranno votare un nuovo segretario. Si fanno i nomi di Francesco Martines, Francesco Russo e Alessandro Venanzi.