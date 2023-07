CaffaroSpa Exxx…Polzive!!! Il Commissario Straordinario del gruppo ha venduto a un privato sito e discariche di Torviscosa. Consorzio Bonifica all’oscuro. Scoppia un caos italiano: ballano 48 milioni di euri stanziati per le bonifiche.

Il Consorzio Bonifica Pianura Friulana rendeva noto, in una delibera del 26 giugno scorso, di aver ricevuto una comunicazione in cui Matteo Cappelletto, commissario straordinario di Caffaro, in amministrazione straordinaria, aveva venduto alla società “Tech & Co. Srl” tutti i beni immobili del sito di Torviscosa. Una decisione inaspettata che ha spiazzato Consorzio, Regione e Ministero. Tant’è che lo stesso Consorzio comunicava alla Direzione Centrale Ambiente l’impossibilità di proseguire con le attività programmate per l’importo di 6 milioni e mezzo di euri in relazione al progetto “Sistemazione superficiale delle discariche interne denominate «E ed F» per la necessità di prendere preliminarmente contatti con la nuova proprietà, Tech & Co Srl”. Se fino a prima della cessione delle superfici i progetti operativi di sistemazione rimanevano in capo al Consorzio Bonifica, ora, con la nuova proprietà, poiché si tratta di un privato, tutto viene modificato anche se, Massimo Canali, direttore centrale difesa ambiente della regione Fvg comunicava al Consorzio, dopo un incontro con i nuovi proprietari, di procedere “senza indugio” nella esecuzione degli interventi previsti per le discariche in oggetto. A sua volta il Consorzio Bonifica comunicava alla regione l’avvio delle procedure di gara prima che vadano in scadenza. Va detto che il progetto di sistemazione superficiale delle discariche riguarda aree sulle quali è pendente una procedura d’infrazione comunitaria emessa nei confronti dell’Italia con sentenza di condanna del marzo 2019. Il Consorzio ha fretta di avviare i lavori poiché la procedura d’infrazione potrà essere estinta solo a seguito del collaudo delle opere di chiusura superficiale delle discariche. Per tal motivo è stata indetta la gara per l’affidamento degli interventi della sistemazione delle discariche, importo 6milioni e 500 mila euri. Restano in ballo i 48 milioni e 800 mila euri per le bonifiche assegnati all’area dai fondi Fas, Regione Fvg e commissario Menchini. Ora la proprietà è passata nelle mani di una società privata e i residenti si chiedono quali saranno le intenzioni della “Tech&Co Srl” rispetto ai veleni di Torviscosa?