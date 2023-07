FattureMature Exxx…Polzive!!! Scoperta una frode da 160 milioni di euri. Fermate 10 persone, 2 friulane. Perquisizioni coi cani alla ricerca di contante a Udine. Indagate 80 persone.

Dalle prime ore del mattino di oggi, 3 luglio, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia e della Compagnia di Rovato, sotto il coordinamento della Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia, stanno dando esecuzione a un provvedimento di custodia cautelare personale nei confronti di dieci persone, fra cui 2 donne di Udine, 6 in carcere e 4 ai domiciliari, indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Sono, inoltre, in corso numerose perquisizioni a cura delle Fiamme Gialle nelle province, oltre che di Brescia, di Roma, Torino, Bergamo, Verona, Mantova, Udine, Cuneo, Monza-Brianza, Cremona e Como, che si svolgono con l’ausilio delle cosiddette unità “cash dog” (cani, dal fiuto infallibile, in grado di fiutare il denaro contante di chi cerca di passare la frontiera evitando i controlli), in relazione anche all’esecuzione di un sequestro preventivo di oltre settecentocinquantamila euro. Le complesse e articolate investigazioni hanno permesso di accertare un sistema di frode basato sull’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per un importo totale di oltre 160 milioni di euro, di cui oltre 26 milioni di IVA evasa. Gli indagati sono complessivamente 80 persone fisiche e 48 entità giuridiche, 21 delle quali straniere.