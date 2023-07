BanzaiCimolai Exxx…Polzive!!! Balla il castello di promesse annunciate per la newco dall’industria pordenonese: Revocato un appalto da 30 milioni di euri per costruire 5 rimorchiatori.

Tra le onde della bufera industriale che ha colpito la Cimolai di Pordenone (un dissesto economico di 600milioni di euri) spuntava l’idea della Newco, una soluzione che, secondo gli scienziati delle spericolatezze finanziarie, avrebbe dovuto assorbire circa 800milioni di euri di commesse raccolti dalla bad company e garantire la sopravvivenza dell’azienda. Diciamo “avrebbe dovuto” poiché il gruppo navalmeccanico pordenonese, rispetto alle commesse annunciate, si è trovato in mezzo ad un pasticcio di revoche inaspettato. Lo scorso maggio aveva vinto (con una offerta del valore di 30,549 milioni di euro su un budget di 33,3 milioni) un appalto per costruire cinque rimorchiatori. Un’aggiudicazione che Cimolai – nel frattempo travolto da una crisi finanziaria determinata dall’acquisto di derivati per comprimere il tasso di cambio euro-dollaro – si è visto revocare con un decreto del 15 giugno scorso. A questo punto vien da pensare che i promessi 800 milioni di contratti resi noti alla stampa non esistano. Resta invece il dissesto dei 600 milioni di euri di cui 200 destinati a saldare i conti dei privilegiati mentre i restanti 400, attribuiti a: 60 milioni in capo a fornitori, 165 ai derivati e 175 alle banche. A questi ultimi il concordato ha riconosciuto solo il 15% del totale per una somma complessiva di 60 milioni di euri. Su questa cifra si infittiscono i sospetti sugli istituti di credito che appaiono molto “freddi” rispetto al misterioso piano di concordato proposto da “Lazard” e fissato al 15%.