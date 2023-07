FratelliDucali Exxx…Polzive!!! Stefano Balloch riunisce a casa sua a Cividale i BenitoRemix friulani. Rinnovo dei vertici del provinciale Udine e convocazione del congresso cittadino. Rivolta dei circoli contro Candotto. Il Pd offre a Cerno un seggio in Europa.

I circoli, in particolare quelli dell’Alto Friuli, sono sul piede di guerra e puntano il dito contro la gestione del partito alle ultime regionali. La circoscrizione non ha eletto nessun candidato pertanto il primo ad essere finito sul patibolo è il segretario provinciale Gianni Candotto. I rappresentanti dei Circoli chiedono a Rizzetto un incontro per fare chiarezza sull’attuale direzione.

Parafrasando Salvini, si può dire che le lancette dell’orologio dei BenitoRemix friulani vanno allineate sulla provincia di Udine e non su quella di Trieste. Si è svolta ieri sera a Cividale, nel castello del consigliere regionale Stefano Balloch, una riunione allargata a tutti gli iscritti e circoli della provincia di Udine, da Lignano a Tarvisio passando per Tolmezzo, Majano, Codroipo e altre sezioni. Circa un centinaio i presenti fra cui Paolo Ciani, Walter Rizzetto, Gianni Candotto, Luca Vidoni e i neoeletti in regione per la provincia di Udine: Mario Anzil, Stefano Balloch e Igor Treleani. Tema della serata le amministrative del prossimo anno (circa un’ottantina i comuni al voto) e il rinnovo del direttivo provinciale con l’innesto, di diritto, dei consiglieri regionali Balloch, Anzil e Treleani nell’organismo di vertice. E’ prevista la convocazione del congresso comunale di Udine per eleggere il nuovo coordinatore. Ora il partito è guidato dal commissario Luca Vidoni. Atmosfera di grande serenità con lampi europei determinati dal riposizionamento di Giorgia Meloni, fino a poco tempo fa alleata a Vox e Le Pen, oggi più europeista di Altiero Spinelli. In tal senso, ai Benito Remix friulani non dispiacerebbe esprimere un candidato della regione e lanciarlo in Europa. Il nome potrebbe arrivare da Pordenone dove l’assessore Alberto Parigi è nientemeno che l’erede di Gastone uno dei personaggi più rappresentativi della fiamma tricolore nordestina sia a Roma che a Bruxelles. Per restare in argomento europee viene data per certa la voce che il PD avrebbe offerto un seggio sicuro a Bruxelles al direttore de “L’Identità” Tommaso Cerno, ex senatore eletto a Milano.