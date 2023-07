FineVita Exxx…Polzive!!! Il Veneto accelera, il Friuli frena. Enrico Bullian si fa intrappolare dagli apostolici Riccardi-Fedriga. Tutto rinviato a fine novembre.

La mozione sul fine vota presentata in aula da Enrico Bullian (Patto per Autonomia) era rivolta alla giunta che la impegnava sul tema, pertanto sia il presidente Fedriga che l’assessore Riccardi erano presenti ieri in aula. I due, agili navigatori di parlamenti, non si sono lasciati sfuggire l’occasione di incartare le ambizioni del consigliere di opposizione con un’escamotage ecumenico che non ha lasciato scampo all’autonomista isontino. Lo schema applicato dalla maggioranza per imbrigliare la proposta si è servita della “delicatezza della materia” e chiedere così un rinvio e, secondo Riccardi, di “organizzare una discussione più ampia in III Commissione, anche con l’ascolto dei diversi portatori di interesse: è la Commissione la sede più idonea ad affrontare puntualmente un argomento così complesso. Garantisco – ha concluso l’assessore alla Salute – l’impegno della Giunta ad affrontare questo tema in modo serio”. Il presidente Fedriga non è da meno: “Stiamo parlando, in un senso o nell’altro, della vita delle persone – ha osservato il presidente della Regione – e dunque di una materia che non si può affrontare buttando il leone nell’arena”. Fedriga ha proposto di approfondire “molti concetti, tra i quali quello della sofferenza psicologica di cui si parla nella mozione: mi domando quale sia il metro per stabilirla. E mi chiedo anche cosa significhi concretamente ‘scevro da condizionamenti esterni’. È una questione che non si può semplificare in poche parole: spetta al Consiglio regionale approfondirla”. Quindi si tira a campare e dell’argomento se ne parlerà in autunno inoltrato. Intanto in Veneto Zaia non perde occasione per difendere e sostenere la proposta del suicidio assistito. Il testo di Bullian si proponeva di “garantire un percorso oggettivo, rapido e scevro da condizionamenti esterni alle persone che avanzano la richiesta di ‘fine vita’. E di garantire il principio di libertà di scelta, astenendosi da qualunque intervento, anche ideologico, potenzialmente in grado di coartare o comunque condizionare la libertà delle persone”. Nel presentare la mozione, il consigliere del Patto-Civica ha ricordato come “il Parlamento italiano non abbia ancora legiferato sulla questione, di fatto rischiando di compromettere la possibilità di rendere praticabile il fine vita nonostante la sentenza 242 della Corte Costituzionale del 2019 (detta dj Fabo/Cappato) abbia dichiarato illegittima la norma che non esclude la punibilità di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio di una persona affetta da patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche”. Bullian ha ricordato anche l’iniziativa dell’associazione Luca Coscioni, con la proposta di legge regionale di iniziativa popolare che renderebbe applicabile la già citata sentenza, e la recente approvazione a larga maggioranza di una mozione di simile contenuto nel Consiglio regionale del Veneto, votata anche dal governatore Luca Zaia. Se ne parla dopo l’estate.