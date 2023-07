AutostradeAltoAdriatico Exxx…Polzive!!! Furlani coglionati 2 volte: Un milanese e un veneto ai vertici della nuova società. Grattoni e Bembo verso le dimissioni per incompatibilità. Paniz e le assessore D’Orlando e Faccin restano in Autovie fino a maggio 2024. I compesi stellari dei dirigenti.

In Autovie Venete i vertici della società erano in capo a due veneti: Presidente Paniz, vice presidente Bembo. Ora, nella newco subentrata alla precedente, il presidente è un milanese in quota Lega, Domenico Fava (fra l’altro già membro del consiglio di presidenza della Corte dei Conti) e vice presidente sempre lo stesso, il veneto Tiziano Bembo. Nessun friulano, in nessuna delle due holding, ai vertici. Il lembo di terra è, a tutti gli effetti, ai margini dell’impero. I maggiori azionisti nella newco sono: Società Autostrade Alto Adriatico per il 72%; Intesa San Paolo per il 4,99; Infrastrutture Cis per il 4,2; Credit Agricole e Generali Italia rispettivamente col 2,7 e il 2,3% di azioni. Seguono altri 37 azionisti minori. In forza della presenza nella nuova società del socio di maggioranza “Società Autostrade Alto Adriatico” o due consiglieri, Zorro Grattoni e Tiziano Bembo, dovranno dimettersi per incompatibilità con Autovie Venete che resta operativa fino all’approvazione del bilancio 2023 e i cui amministratori continueranno a ricevere i compensi che sono così ripartiti: al presidente Maurizio Paniz 60mila euri/anno e, alle due consigliere, Laura D’Orlando ed Elisa Faccin 16.400/anno. Per una strana coincidenza elettorale, le consigliere sono ambedue di Tolmezzo dove la D’Orlando è vice sindaco e Faccin assessore. Assieme a Paniz dovranno gestire i lavori delle opere delegate dalla regione e le vendite degli immobili non legati alla concessione. Pare non siano stati ancora definiti i termini della convezione con il personale trasferito da Autovie ad Autostrade. Certi invece sono i dirigenti assorbiti dalla nuova società e capeggiati dal direttore generale Giorgio Damico. Il dirigente riceve un compenso di 165 mila euri/anno che, dopo il passaggio alla newco, dovrebbe essere ritoccato all’insù di un ulteriore 10%. Stesso discorso per Aldo Berti, Paolo Perco, Davide Sartelli e Luca Valvasori. La retribuzione dei 4 dirigenti è pari a 160mila euri/anno che verrà ritoccata di un ulteriore 10%.