PordenoneRibaltone Exxx…Polzive!!! Assalto alla poltrona di Franco Scolari, direttore del Polo Tecnologico. Regione (33% delle quote) spiazzata dal diktat di Agrusti. Due nomi: Lavinia Clarotto e Marco Olivotto.

Gli azionisti più importanti del Polo Tecnologico di Pordenone sono la Regione Friuli Venezia Giulia col 33%; Confindustria Alto Adriatico al 35% e Camera di Commercio al 10%. Si discute, dietro le quinte, di come dare il benservito al direttore generale Franco Scolari. Chi tira le fila per la sua sostituzione è il gran ducetto della destra Tagliamento Michelangelo Agrusti membro del consiglio di amministrazione presieduto da Valerio Pontarolo. La rosa dei candidati graditi al presidente di Confindustria Alto Adriatico è ristretta a due nomi: Lavinia Clarotto, già dindaco di Casarsa e Marco Olivotto direttore della Lef di San Vito al Tagliamento dove Agrusti è nientemeno che presidente del Cda. Il socio Regione non pervenuto nelle decisioni e nemmeno Fratelli d’Italia che, bene o male è pur sempre il partito che esprime il sindaco della città e qualche titolo per avviare un tavolo di trattativa potrebbe pur sempre averlo. C’è solo un particolare. Scolari, malgrado abbia raggiunto l’età della quiescenza, non ne vuole sapere di lasciare l’incarico. Le trattative sono in corso nella speranza, almeno, che il nuovo direttore, che è anche responsabile della trasparenza, aggiorni le informazioni sull’altero “Polo Tecnologico” visto che è tutto fermo al 2016. Di quale tecnologia stiamo parlando?