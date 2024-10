LegaMotosega Exxx…Polzive!!! A Monfalcone si attendono il travaglio del CampoSanto. La grillina Capozzi inaugura la campagna contro Cisint: “Cecità di vedute. Questione immigrazione irrisolta”. Ditele che alle ultime elezioni l’ex sindaca ha preso il 72,4% e l’avversaria è rimasta al 24.

Ieri sera c’è stato un minivertice della Lega per profilare alcuni punti della prossima campagna elettorale. Il lavoro procede e la neo europarlamentare promette la massima attenzione per la scadenza (vedi foto). La città dei cantieri è un simbolo della vitalità della Lega rispetto alle posizioni buoniste e di maniera del centrosinistra. E i voti lo hanno confermato. Se nel centrodestra non si vedono grandi sconvolgimenti, all’opposizione, dopo la randellata ligure, i protagonisti hanno già iniziato a farsi sentire. L’occasione l’ha fornita un’audizione in consiglio regionale a Trieste l’altro giorno. Il messaggio è chiaro e arriva dai 5Stelle che, attraverso la consigliera Maria Rosaria Capozzi, accusa la sindaca Cisint di: “Cecità di vedute che hanno permesso a tante problematiche relative all’integrazione restassero irrisolte. Il vero tema è trovare soluzioni per Monfalcone e non limitarsi a stigmatizzare la presenza degli stranieri sul nostro territorio, la cui manodopera è cruciale per l’esistenza stessa di Fincantieri. La sensazione – annota Capozzi – è che qualcuno non abbia mai smesso di fare campagna elettorale e non si renda conto che certe dichiarazioni aumentano la contrapposizione tra le diverse comunità e fanno guardare con sospetto anche chi viene nel nostro paese per lavorare, vivere stabilmente e contribuire alla nostra economia. Rispetto e la coesistenza con persone con bagagli culturali e tradizioni differenti”. Posizioni condivise da gran parte dell’opposizione in consiglio regionale. Identità di vedute per cercare di riconquistare il feudo monfalconese tentando l’esperimento del campo largo. Ma non attacca. Alle ultime elezioni la sindaca Cisint ha preso il 72,4% trascinata da una civica a lei intestata che vale il 23 e passa. L’avversaria Morsolin si è fermata al 24% e il PD all’11. I 5Stelle si erano fermati all’1,8.