GoriziaLetizia Exxx…Polzive!!! Il valore aggiunto dei bangla a Monfalcone e i bar e le discoteche fanno schizzare la provincia isontina in testa alla classifica italiana dove i giovani vivono meglio per servizi e condizioni di vita. Ma per gli anziani precipita al 79esimo posto. Trieste 11; Pordenone 13; Udine 28.

Alcuni parametri che hanno determinato il risultato sono: quoziente di nuzialità: età media del parto; laureati; imprenditorialità giovanile; disoccupazione giovanile; bar e discoteche. Gorizia la città italiana nella quale i giovani vivono meglio: secondo l’indagine sulla qualità della vita stilata da Il sole 24 ore e organizzata per fasce di età, il capoluogo isontino è primo per il livello di benessere delle giovani generazioni. Al secondo posto si piazza Ravenna. Nella stessa classifica Trieste si posiziona all’11° posto, Pordenone al 13° e Udine al 28°. Per gli anziani è Trento la provincia dove vivono meglio e Gorizia precipita al 79esimo posto.