BlasoniSeduzioni Exxx…Polzive!!! Perché i furlani vendono? Alla vigilia del meeting di Sereni Orizzonti l’imprenditore udinese scarica il petardo: Molti hanno ceduto la proprietà delle loro aziende e non decidono più su nulla.

Il fondatore e titolare del Gruppo “Sereni Orizzonti” di Udine annuncia che fra pochi giorni inizieranno i lavori dei “Meeting di Sereni Orizzonti e Work on Time”. Più di 100 direttori da Italia e Spagna vi parteciperanno. Blasoni rammenta che il gruppo è in buona salute e le previsioni sono quelle di archiviare il 2024 con 240 milioni di ricavi, 20 in più rispetto al 2023. Risultati ottenuti grazie a una regia totalmente friulana, quella del titolare Massimo Blasoni, che detiene il 100% della proprietà. Un punto fermo per l’imprenditore che avverte: “Al momento non vi è nessuna intenzione di cedere il controllo ai private equity che ormai sono molto presenti in Friuli”. A chi si rivolge?

“ Molti imprenditori friulani (italiani) hanno ceduto la proprietà della loro azienda a investitori e private equity stranieri. Restano nella compagine societaria con piccole minoranze ma non possono più decidere nulla. Certo hanno molto incassato, ma io la penso diversamente: gli imprenditori guidano le proprie aziende, creano occupazione attraverso la propria creatività e le proprie idee, sono espressione del loro Paese”.