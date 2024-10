GiadaLambada Exxx…Polzive!!! Peggio dell’aviaria. La sorella di Taylor Mega perde la testa per il suo moroso e scappa con lui. Lo sfogo di TaylorMega: “Il premio miglior merda dell’anno va a mia sorella e allo psicopatico che soni partiti per un viaggio insieme”. A San Giorgio di Nogaro ancora polemiche per l’aviaria che ha compito i tacchini.

Peggio della aviaria di San Giorgio di Nogaro. E’ quella la zona di provenienza delle due influencer di cui oggi tutti ne parlano: la sorella più giovane (Giada) è scappata col moroso di Taylor. Chi sia il fantomatico ex di Taylor Mega, al quale Giada Todesco si è legata sentimentalmente, non è chiaro. Qualcuno ipotizza possa trattarsi di Tony Effe, storico fidanzato dell’influencer, ma gli indizi scarseggiano. Compleanno amaro per Taylor Mega. Lei si trova a Dubai per festeggiare i suoi 31 anni lontano dall’Italia ma tra i regali ricevuti ce ne è uno che ha rovinato i festeggiamenti e riguarda da vicino sua sorella Giada. Nelle scorse ore Taylor si è duramente sfogata nelle storie del suo profilo Instagram, accusando la sorella di averla tradita con il suo ex fidanzato: «Il premio miglior merda dell’anno va a parimerito a mia sorella e allo psicopatico del mio ex che sono partiti per un viaggio romantico insieme». Da sempre Giada e Taylor sono molto unite e anche sui social network si sono mostrate spesso insieme. Nel 2021 Taylor Mega aveva usato parole di stima e affetto per descrivere il suo rapporto con la sorella minore. «Io a Giada dico tutto, è la persona più importante della mia vita, la metto davanti a chiunque, fidanzati compresi. Lei sta male? Io corro. A me qualsiasi uomo può fare qualsiasi cosa, non me ne importa niente, in quel caso è come se non avessi il cuore. Ma se Giada mi fa qualcosa io ci muoio», aveva raccontato al settimanale Chi in tempi non sospetti. Ma l’ultimo tradimento ha rotto il loro rapporto fraterno.