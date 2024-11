ManzanoTiDàUnaMano Exxx…Polzive!!! Anche nel piccolo comune si ricorre al portaborse del sindaco. Incarico fiduciario assegnato a Gabriella con la formula: “Intuito Personae”. Decorrenza 1 novembre. Si erano presentati in 96. Inutilmente.

Dopo il sindaco di San Daniele del Friuli, anche quello di Manzano, Piero Furlani, potrà disporre di un “supporto” nell’ufficio di staff come collaboratore di fiducia. Una specie di “portaborse” periferico con mesate di tutto rispetto (3 mila euri). Anche i sindaci vogliono il loro segretario personale, come in regione e come gli assessori. Tutto regolare, ben s’intende. Con oggi inizia la collaborazione, fino alla scadenza del mandato del primo cittadino, di Gabriella E. di Pradamano (Ud). La selezione è avvenuta grazie alla formula dell’incarico fiduciario ex art 90. In pratica, si pubblica l’avviso, la commissione valuta i candidati da ammettere al colloquio e il sindaco stabilisce i gradimento. Impegno di spesa annuo € 37.505,22. All’avviso pubblico del 7 ottobre scorso, avevano risposto 96 aspiranti cui si sono ridotti a 43 candidati. Ma nulla da fare, trattandosi di rapporto fiduciario, intuitu personae, il sindaco Furlani ha deciso sulla base della valutazione del curriculum “collaboratore” in possesso dei requisiti richiesti e di adeguata professionalità ed esperienza per il posto da ricoprire. Dolcetto & Scherzetto.