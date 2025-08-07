LegaElettroSega Exxx…Polzive!!! La furbissima Meloni concede il contentino-regalino a Salvini: Investimento di 13miliardi e mezzo per il ponte! Non vorrai mica anche Veneto e Lombardia? Rispunta Fedriga.

In attesa dei famigerati vertici romani in cui i segretari dei partiti dell’Alleanza (Salvini, Meloni, Lupi, Tajani) dovranno decidere le candidature-pesature per le regionali, la premier pedala verso il traguardo delle prossime politiche che vuole a tutti i costi vincere. Il rinnovato parlamento voterà il nuovo capo dello Stato e Giorgia, impallinando Tajani (il forzista ci spera ancora) starebbe morosando l’idea. Una donna al Quirinale? Lei la prima. Perciò sta smussando tutti gli spigoli con gli alleati a suon di “contentini” e mettere ordine sulle candidature per le regionali. Veneto compreso. In Campania contro il campo largo del grillino Roberto Fico (accettato da Vincenzo de Luca), l’Alleanza schiera Giosy Romano, appoggiato da Forza Italia. In Calabria l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico (centrosx quota grillini) dovrà vedersela con Roberto Occhiuto già presidente della regione dimesso da poco. In Toscana non c’è partita. Eugenio Giani per il csx (incognita 5 Stelle) parte favorito e si prepara al secondo mandato. Il centrodestra schiera Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia. Tomasi è considerato molto vicino a Fratelli d’Italia. Anche Acquaroli, presidente uscente delle Marche è nelle grazie di Giorgia Meloni e di Raffaele Fitto. Dovrà vedersela con Matteo Ricci. Nel frattempo in Friuli si segue con interesse la vicenda del ponte sullo Stretto. Soprattutto nei quartieri alti dei Benito Remix si guarda con cencelliano pragmatismo al progetto. E’ il contentino della premier alla Lega? Fosse così, e non vi sono dubbi che non lo sia, si ribalterebbero tutte la previsioni su Veneto e Lombardia. Se fino a ieri (Durigon, Lega) si dava per scontato che il candidato presidente in Veneto sarebbe stato della Lega oppure, in alternativa, la Lombardia, con l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess cambia tutto. Il ponte sullo stretto è un contentino di 13,5 miliardi che la premier ha concesso al segretario leghista. Naturale che, di fronte a un’opera che segna la storia dell’Italia, il tavolo sulle regionali si ribalti. E cosa vuole Salvini dopo il regalone? Abbassi le ali sulle regioni. In questo senso: Se la candidatura in Veneto dovesse passare a Fratelli d’Italia (in virtù del contentino, stop alla Lega) ne risentirebbe anche il Friuli visto che a Meloni della piccina regione poco importa. Va da sé che per la Lega, non potendo Fratelli d’Italia fare l’en plein sulle due regioni del Nordest, la strada, inaspettatamente, si aprirebbe. Sarà Fedriga il candidato presidente? In attesa della Consulta (lodo Fugatti) potrebbe rispuntare l’ipotesi. Cuore batticuore.