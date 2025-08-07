IsraeleSulCratere Exxx…Polzive!!! Tel Aviv dice no all’appello del sindaco De Toni e alle cure pediatriche di Unicef per i bambini prigionieri del conflitto nella Striscia. Di Lenardo: “Siamo sgomenti. Parteciperemo alla contromanifestazione in concomitanza di Italia-Israele a Udine”.

La nota è del capogruppo di “Alleanza Verdi Sinistra” in consiglio comunale a Udine, Andrea di Lenardo.

“Apprendiamo con sgomento e rabbia che i 33 ventilatori per le cure pediatriche di UNICEF destinati a Gaza non possono fare ingresso nella Striscia per volontà di Israele. Tale decisione non solo è stata presa senza motivo ma conferma le innumerevoli violazioni dei diritti umani in corso sia a Gaza sia in Cisgiordania. Anche l’appello del Sindaco di Udine De Toni, avvenuto con una lettera aperta al sindaco di Tel Aviv, all’ambasciatore israeliano e a Tajani, è caduto nel vuoto. Per Israele la vita dei bambini palestinesi non conta.

Alleanza Verdi e Sinistra e Possibile conferma che sarà in piazza alla contromanifestazione in concomitanza di Italia – Israele a Udine. Il genocidio si deve fermare e lo sport non può nascondere la testa sotto la sabbia.