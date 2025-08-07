AntonelloSulCappello Exxx…Polzive!!! Venditti sabato a Palmanova concede il tris per celebrare il 40esimo di “Notte prima degli esami”. L’inno della maturità degli studenti italiani.

Per la terza volta in pochi anni, Antonello Venditti si esibisce a Palmanova. Nel 2022 salì sul palco in coppia con De Gregori. 4 anni fa da solo per un concerto memorabile, sotto la pioggia. Venditti? La nostra generazione che si nutriva di contestazione quotidiana e di snobismo musicale al limite del settarismo, scoprì il cantautore romano agli inizi degli anni ’70 e fu un clamoroso choc. Per dire, nella nostra “ghenga” se non ascoltavi King Crimson, Van der Graaf, Capability Brown, Cream, Banco, Sorrenti (Aria), Weather Report, Traffic, Yes, EL&P, Claudio Rocchi, Soft Machine o Mahavisnu Orchestra eri out. In collegio c’era sempre il sapientone che, mangiacassette sottobraccio, ti invitava ad ascoltare le novità. A casa invece c’era il cugino che ti segnalava: “Hai sentito questo gruppo? ti preparo la cassetta da 90 (così ci stava l’ellepì al completo) poi mi dirai”. E’ in quel ribollire di nastri, accordi inverosimili, testi “frontali” e musicisti insuperabili, improvvisamente arrivò Lilly. Un tuono. Un brano complicato che ti sbatteva sui denti la realtà di quegli anni: la maledetta droga. E Venditti cantava… “Lilly, lilly… quattro buchi nella pelle”. Come potevi escludere il cantautore dalla cerchia di noi sciocchini settari musicofoli? impossibile. Poi arrivò la svolta, pur restando sempre nell’ambito della canzone impegnata, Venditti scrisse brani tipo: Ciao uomo, A Cristo, Campo dè Fiori, Stambecco Ferito, Penna a sfera, Compagno di scuola e per avvicinarci ai giorni d’oggi, Notte prima degli esami che tutti l’hanno cantata o se la sono sentita dedicare almeno una volta nella vita. Una di quelle canzoni simbolo della musica italiana che sappiamo a memoria anche senza accorgercene. Il brano ha subito un improvviso e notevole revival, trasmettendosi a tutta una nuova generazione di fan, grazie all’omonimo film Notte prima degli esami del 2006: diretto da Fausto Brizzi e interpretato da Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi e Giorgio Faletti, prende spunto dal testo della canzone per raccontare le vicende personali, amorose e scolastiche di alcuni ragazzi romani alla vigilia dell’esame di maturità. Da allora il brano è continuato a risuonare ancora di più, soprattutto nei mesi di giugno in cui gli studenti di tutta Italia si apprestano alle fatidiche prove d’esame. Sabato sera a Palmanova si celebra il 40ennale.