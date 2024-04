LegaElettrosega Exxx…Polzive!!! Convention degli amministratori a Udine. Dreosto: “Siamo il primo partito in regione. Abbiamo i due presidenti. Manteniamo l’umiltà”. Dilaniata la coalizione alle amministrative. Una voce fuori sacco: Fratelli d’Italia irresponsabili. Chi si credono di essere? Resta alta la tensione in alcuni comuni. Salto della quaglia di Gerolin.

In LegaFvg la campagna elettorale è già iniziata, sia per le europee che per le amministrative. Ieri sono stati presentati a Trieste i tre candidati regionali per Bruxelles (Cisint, Zannier, Lizzi); oggi si è svolta a Udine in sala Madrassi la “Convention degli amministratori“. Fedriga ha aperto i lavori in videoconferenza iniziati con il panel: “Amministratori locali per un Fvg sostenibile”. Molti i sindaci presenti per capire l’andazzo delle amministrative che, a causa di Fratelli d’Italia, non li fa dormire la notte. In alcuni comuni i negoziati sono ancora in alto mare e i segretari dei partiti della coalizione sperano di chiudere i giochi la prossima settimana. Tuttavia oggi a Udine sono emersi alcuni elementi di chiarezza. Pochi. Daniele Moschioni ha sciolto la riserva su Corno di Rosazzo e tornerà a candidarsi per puntare al tris. A Osoppo la Lega farà scendere in campo o Bottoni o Tiepolo. Fratelli d’Italia non ci sta e rivendica la titolarità della sindacatura come risarcimento per lo schiaffo subito in Collinare dove la presidenza della Comunità è andata alla Lega (Bottoni). A Pozzuolo del Friuli (7000 abitanti) regna il caos. La Lega, col vicesindaco Sandro Bianco, ha chiuso l’accordo con l’uscente Denis Lodolo (Forza Italia), mentre i Benito Remix non ci stanno. La proposta di presentare agli elettori un’offerta politica racchiusa in un unica lista coi tre simboli della coalizione messi assieme, è stata respinta. Le probabilità che il comune finisca al centrosinistra sono molto alte come a Grado. Lega e Forza Italia stanno cercando di convincere Roberto Marin a mollare la presidenza della Git per ritornare in comune. Fratelli d’Italia, dal canto suo, rifiuta qualsiasi accordo e punta alla corsa con una propria lista assieme a “Coraggio Italia” di Maurizio Delbello e una civica. Il candidato dovrebbe essere il segretario dei Benito Remix locali, Giovanni Battista Bredeon. A Rivignano-Teor, comune del vice presidente della regione Mario Anzil, la coalizione è polverizzata, come a Campoformido. Ancora complicato lo scenario a Pasian di Prato. Voci di corridoio, poi smentite dal segretario Dreosto, davano per certa la presenza di una lista della Lega con un proprio candidato sindaco. Si deciderà la prossima settimana. A Manzano Fratelli d’Italia (Chiappo) non ha ancora sciolto la riserva. A Fagagna, la Lega punta sul giovane Schiffo. Ma dietro le colline spunta la sagoma di Saro-Treccartaro che, in combutta con i vecchi amici del centrodestra, lavora a dividere la coalizione. Poi c’è Dignano al Tagliamento dove Fratelli d’Italia 5 anni fa si era posta contro la Lega. Infine novità dal pordenonese che conducono a Forza Italia. Il direttore generale dell’area industriale di Ponte Rosso, Daniele Gerolin, storico consigliere regionale del Pd, sarebbe passato in Forza Italia per sostenere il candidato sindaco di Sesto al Reghena, Andrea Nonis. Il salto della quaglia. Alla fine della fiera, la convention della Lega si è chiusa tra gli applausi, tra il richiamo all’umiltà di Dreosto, ma soprattutto con una sottolineatura in rosa. Il valore aggiunto che farà la differenza in campagna elettorale è costituito dalla numerosa presenza femminile che arricchisce la squadra del Carroccio, Marin, Zilli, Canton, Lizzi, Cisint, Bubisutti, Colosetti, Laudicina, Agostinelli, Falato, Gava.