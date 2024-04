NoVaxAyatollax Exxx..Polzive!!! Leopost trascinato in Tribunale dall’ex primario De Monte. Alle battute finali il processo. La furia del no vax Miclavez, radiato dall’ordine dei medici, contro Leonarduzzi.

Il caso De Monte è stato discusso giovedì scorso in Tribunale a Udine (esame imputato), nel presidio laico, liberale, occidentale, dove il diritto di cronaca e di informazione sono fortunatamente garantiti. L’ex primario, su sollecitazione del suo collega Miclavez (radiato dall’Ordine dei medici per le sue posizioni No Vax), aveva trascinato leopost in Tribunale (difeso dall’avvocato Rossana De Agostini) per l’oscura vicenda legata alla nomina a direttore della Sores avvenuta nel 2021. Al tempo era stato indetto un concorso per l’assegnazione dell’incarico, ma, per una serie di misteriose (…) circostanze, venne sospeso e i 4 aspiranti abbandonati al loro destino senza una spiegazione. Il direttore dell’Arcs Tonutti fece alla svelta e nominò l’ex primario di anestesia dell’Azienda sanitaria di Udine Amato De Monte. Il sospetto si concentrava su questa nomina e sulla sospensione dell’istruttoria concorsuale. Forse De Monte, malgrado l’obbligo, non si era vaccinato? La vicenda venne ripresa dalla stampa nazionale e finì in Parlamento con istanze presentate alla Camera (Lorenzin) e al Senato (Rojc). Giovedì scorso si è svolto l’esame imputato e si è chiusa l’istruttoria con il deposito di ulteriori documenti da parte della difesa e della parte civile. Il 6 giugno discussione e, probabilmente la sentenza. Recentemente il Tribunale di Udine ha assolto leopost rispetto agli ultimi casi sollecitati dalla consigliera del Cda della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Martina Del Piccolo e l’ex giornalista del Messaggero Veneto Paolo Medeossi. Ambedue avevano trascinato Leonarduzzi in Tribunale per la vicenda della “Notte dei lettori“. Le accuse erano di diffamazione con conseguente richiesta danni rispettivamente di 50 e 30 mila euri. Due giudici diversi in due processi diversi, hanno assolto il direttore della testata. Il 16 aprile si apre l’istruttoria sul caso Cendella-Kronospoan contro la pagina.